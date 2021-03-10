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В МИДе не слышали про предложенный Парижем и Берлином план урегулирования в Донбассе

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Россия ничего не знает о плане мирного урегулирования в Донбассе, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, был предложен Берлином и Парижем. Об этом в среду, 10 марта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам Руденко, встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) не прорабатывается, поскольку не выполнены условия для ее проведения.

Ранее в среду глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией.

9 марта Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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