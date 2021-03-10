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МИД выразил готовность принять меры для урегулирования конфликта в Донбассе

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Россия готова принять меры для того, чтобы конфликт в Донбассе не вернулся в горячую фазу. Об этом 10 марта заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Мы внимательно следим за ситуацией, и будут предприняты все меры, чтобы максимально снизить риски таких вещей, в том числе на дипломатическом уровне», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее в этот день заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал заявления властей Украины о готовности к мирному урегулированию ситуации в Донбассе частью внутриполитической компании президента страны Владимира Зеленского.

Комментируя информацию о якобы существующем плане мирного урегулирования ситуации в регионе, предложенном Францией и Германией, Жарахин отметил, что ничего не слышал об инициативах этих стран. Он отметил, что план не был где-либо опубликован и не анонсировался лидерами Франции и Германии. Кроме того, Жарихин отметил, что Россия о существовании подобного документа не была осведомлена.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином. По его словам, новый конкретный план отвечает духу минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

15 января Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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