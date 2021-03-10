Эксперт назвал внутриполитической игрой заявления Киева по Донбассу

Заявления властей Украины о готовности к мирному урегулированию ситуации в Донбассе — часть внутриполитической компании президента страны Владимира Зеленского. Об этом 10 марта заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Комментируя информацию о якобы существующем плане мирного урегулирования ситуации в регионе, предложенном Францией и Германией, Жарахин отметил, что ничего не слышал об инициативах этих стран.

«Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия «Слуги народа», а не реальная политика. Это его фантазии», — сказал Жарихин «РИА Новости».

Он отметил, что план не был где-либо опубликован и не анонсировался лидерами Франции и Германии. Кроме того, Жарихин отметил, что Россия о существовании подобного документа не была осведомлена.

«Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет», — заключил он.

Ранее в этот день глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

Накануне Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

15 января Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.