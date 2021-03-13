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Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе

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Широкомасштабный конфликт может начаться в Донбассе, заявил 13 марта глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в регионе, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, в связи с такой вероятностью он выступает за привлечение к переговорам США. Как полагает политик, конфликт на юго-востоке Украины — вопрос не украинский и даже не европейский.

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«Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как добавил Кравчук, Киев уже ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе по конфликту в регионе, но пока не в публичной плоскости.

«Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации», — объяснил он.

Россия может выступить против подобного решения, но должна будет аргументировать свою позицию, заключил бывший украинский президент.

Накануне в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой.

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 3 марта получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Такое решение было принято из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе это восприняли как нежелание мирного урегулирования ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются вестись перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.

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