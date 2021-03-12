Москва предостерегла Киев от реализации силового сценария в Донбассе

Россия предостерегает украинские власти от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Об этом на брифинге 12 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала она.

Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям, отметила Захарова.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой.

Ранее, 4 марта, в Кремле заявили, что обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Тогда Песков выразил надежду, что властям Украины удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокаций и наращивания напряженности.

Военные самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) 3 марта получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Такое решение было принято из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе это восприняли как нежелание мирного урегулирования ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются вестись перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.