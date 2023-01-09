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Прощеное воскресенье 2023: какого числа, как правильно просить прощения и что отвечать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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26 февраля 2023 года верующие встречают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

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В этот день в православных храмах совершается чин прощения. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Это стало народной традицией, поэтому люди стали просить прощение на протяжении всего дня.

По мнению священников, примирение с людьми является необходимой ступенью в покаянии. Великий пост — это как раз время покаяния, «ревизии» своей духовной жизни и исправления.

Многих интересует вопрос, как правильно просить прощения и что отвечать.

Считается, что достаточно сказать: «Прости меня, если тебя обидел умышлено или нет». В ответ рекомендуется сказать: «Бог простит, и я прощаю».

При этом важно быть чистым в своих помыслах, говорить искренне и то, и другое искреннее.

После Прощеного воскресенье начинается Великий пост. Он продлится с 27 февраля по 15 апреля и завершится Пасхой.

Даты главных православных праздников, которые ждут верующих в 2023 году опубликованы в церковном календаре.

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