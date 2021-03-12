Праздник с припеком: как страна отмечает Масленицу в условиях ограничений

Несмотря на то, что в стране постепенно снимают введенные ограничения из-за COVID-19, формат масленичных гуляний в этом году все еще отличается от привычного. В одних регионах запретили дегустацию блинов с начинкой, в других отказались от традиционного сжигания чучела, чтобы избежать скопления людей, в третьих сделали упор на онлайн-программах. Зато дома блины пекут все охотнее — по данным ритейлеров, в этом году товаров для проводов зимы купили на 62,8% больше, чем в прошлом. Что касается тенденций домашнего празднования, то россияне все чаще интересуются «ПП-блинами» (соответствующими правильному питанию), приготовленными из рисовой муки, кокосового масла и прочих диетических продуктов. Кроме того, самодельные блины стали предлагать на Авито и Юле. Врачи посоветовали с осторожностью относиться к такой продукции — можно отравиться или подхватить вирус.

Не совсем в шоколаде

Некоторые регионы решили проводить Масленицу так же широко, как до пандемии. В традиционном формате празднования собираются организовать в Кузбассе, рассказали «Известиям» в администрации правительства субъекта.

— Разрешена организация и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы, с очным присутствием граждан в период 12-14 марта с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Роспотребнадзором, — рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Но в большинстве регионов пандемия по-прежнему вносит свои коррективы в праздники. Некоторые города и вовсе решили отказаться от массовых празднований, среди них, например, Комсомольск-на-Амуре. Информация об отмене гуляний на главной площади города опубликована на сайте города.

В Кургане льготы на проезд для пенсионеров решили восстановить только с 15 марта. Соответственно, пожилые люди не смогут принять участие в празднованиях.

Праздник с припеком Фото: РИА Новости/Олег Золото

В Нижегородской области в преддверии Масленицы утвердили целый ряд ограничений. Торговые места на праздничных ярмарках должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Запрещается продажа блинов с начинкой, реализация напитков возможна только в промышленной упаковке, а число участников конкурсов ограничено до 50 посетителей, сообщается на сайте правительства региона.

В Воронеже, Ставрополе, Оренбурге предусмотрели онлайн и офлайн-форматы Масленицы. Онлайн-программы также подготовили парки в столице. В нее вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Онлайн-формат праздника, который развился в период локдауна, по-прежнему сохраняет свою популярность, выяснили «Известия» у представителей event-индустрии.

— У нас было несколько запросов на проведение онлайн-празднования Масленицы, в основном для детей. Перед камерой танцевали скоморохи, разные сказочные персонажи. Блины мы отправили доставкой. Но в целом праздники постепенно возвращаются в офлайн, — рассказал «Известиям» гендиректор компании Moscow Event Роман Яковлев.

Рис-кокос

В период с 1 по 11 марта покупатели приобрели на 28% больше блинной муки, на 20% — варенья, на 3% — сгущенки, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в службе аналитики «Платформы ОФД». Средний чек затрат на покупку «блинного набора» в российских магазинах составил 78,1 руб., что на 3,2% выше, чем на Масленицу в 2020 году.

В некоторых интернет-магазинах выросли продажи ингредиентов для блинов. Так, по данным сервиса Vprok.ru, в этом году товаров для Масленицы купили на 62,8% больше, чем в прошлом году.

Спрос на более здоровые варианты муки и молока, главных ингредиентов блинов, в этом году выше, чем на традиционные продукты, обозначили тенденцию в интернет-магазине Ozon. Так, продажи пшеничной муки с 6 по 11 марта увеличились в годовом соотношении на 4%, а рисовой — на 40%. Для жарки чаще выбирают кокосовое масло, продажи которого увеличились на 74% год к году.

Праздник с припеком Фото: Depositphotos

Альтернативные виды блинов стоят заметно дороже. Порция ЗОЖ-блинов с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками будет стоить 909 рублей , отметили аналитики сервиса СберМаркет. Веган-вариант на сахарозаменителе, растительном молоке и рисовой муке обойдется в 695 рублей. Сироп агавы стоит 1 195 рублей.

Продажи сгущенного молока с 6 по 11 марта выросли в четыре раза год к году, отметили в Ozon. Шоколадную пасту россияне покупают сегодня вдвое больше, чем в прошлом году, а арахисовую— на 45% больше год к году. Кроме того, в период с 6 по 11 марта выросли продажи бытовых блинниц и посуды для приготовления блинов — в 4,5 и в 2,5 раза год к году.

В заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 113 руб., что на 10% выше уровня прошлого года, а оладьи — за 120 руб., что выше на 14%, добавили в службе аналитики «Платформы ОФД».

На сервисах бесплатных объявлений кулинары-любители также предлагают испечь блины на Масленицу под заказ, узнали «Известия». Стоимость составляет 15-30 рублей за штуку. У продавцов сервисов Авито и Юла есть все виды блинов: безглютеновые, по старым русским рецептам, а также модные нынче блинные торты.

Вкусно, но грустно

Блины, как и любой другой продукт, при нарушении технологии производства и хранения может стать источником риска возникновения пищевой токсикоинфекции — например, отравления или кишечной инфекции , предостерег медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

Сомнение вызывают и модные нынче игры в ПП (правильное питание), заметил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

— Глютеновая энтеропатия — очень редкое заболевание. Глютен не показан только при его непереносимости. А всем остальным людям его можно смело есть. Растительное молоко также разумно употреблять лишь при непереносимости животного и с целью снизить калорийность продукта, — рассказал Алексей Калинчев.

Праздник с припеком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, в межсезонье погода часто меняется, и многие одеваются чересчур легко. Поэтому увеличивается число простудных заболеваний, добавил Владислав Мохамед Али.

— В этот период происходит адаптация к новому сезону, идет гормональная перестройка организма, он тратит много энергетических ресурсов. Многие испытывают дефицит микроэлементов и витаминов. На этом фоне иммунная защита организма не может эффективно противостоять вирусам. Какой будет клиническая картина при встрече с вирусом, зависит от уровня дефицита микроэлементов и витаминов, наличия стресса — исходных адаптационных ресурсов организма. Участие в любых массовых мероприятиях повышает риск столкнуться с разными вирусами и бактериями , — добавила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Блюда, приготовленные открытым способом, хранение которых производится без заводской упаковки, также могут стать источником заражения вирусами, напомнила эксперт.