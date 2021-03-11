Весеннее настроение: как выросли расходы россиян в начале марта

Потребительские расходы в России в первую неделю марта выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Tinkoff CoronaIndex, граждане покупали цветы и турпутевки, посещали салоны красоты и оставляли в ресторанах больше чаевых, чем 14 февраля. А 8 марта россияне потратили на 13% больше денег, чем в 2020 и 2019 годах. Подробнее — в материале «Известий».

Путешествия

Интерес россиян к путешествиям усиливается: по сравнению с прошлым годом накануне Международного женского дня одной из самых активных категорий расходов стали пакетные туры. Этому способствовали длинные выходные в конце февраля и начале марта. Впервые за последний год траты по этой категории обогнали пандемийные показатели почти на 50%.

Но самостоятельно покупать билеты на самолеты и поезда, а также бронировать отели россияне стали меньше: по сравнению с 2020-м эти категории в марте просели на 22, 13 и 16% соответственно.

По данным «Тинькофф Путешествий», во время праздников граждане предпочитали ездить по стране: лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Калининград. За границу россияне летали в основном в Турцию, ОАЭ, на Мальдивы, в США, Киргизию и Египет.

По словам директора по маркетингу онлайн-сервиса Travelata.ru Олега Козырева, интерес к пакетным турам у жителей страны возобновился.

— Обороты почти сравнялись с показателями прошлого года. Однако стоит отметить, что с конца февраля 2020 года мы уже начали фиксировать нехарактерное снижение спроса, вызванное пандемией, поэтому сейчас соотносим прогресс в первую очередь с данными за 2019 год. В начале февраля этого года разница в оборотах по сравнению с допандемийным 2019 годом составляла 50%, после мартовских праздников она сократилась до 15%, — отметил он.

Козырев добавил, что в этом году наблюдается нехарактерная сезонность: обычно всплеск туристической активности происходит в феврале, в марте немного снижается, а с мая снова повышается. Сейчас, пояснил эксперт, мартовской просадки нет благодаря отложенному спросу.

— На длинные мартовские праздники путешественники летали в Турцию, доля этого направления выросла почти в три раза в годовом сравнении 2021-го против 2020-го и составила 65% от всего объема купленных туров. Это связано в первую очередь с перераспределением спроса из азиатских направлений, которые исконно в этот период занимали существенную долю продаж. Например, в 2020 году у Таиланда и Вьетнама было совокупно 30% продаж (23 и 8% соответственно), в этом году эти направления для пакетных туров пока закрыты, — сказал Козырев.

С ним согласен руководитель «Тинькофф Путешествий» Илья Артеменко.

— Мы отмечаем устойчивое восстановление спроса на путешествия, в том числе и благодаря гендерным праздникам. Согласно нашей статистике покупки билетов, у женщин март — один из самых популярных месяцев для индивидуальных путешествий, а вот мужчины в одиночку чаще летают в феврале. Перелеты внутри страны по-прежнему наиболее востребованные, их доля составляет примерно 90%, — подчеркнул он.

Еда и развлечения

В гендерные праздники увеличился спрос на доставку еды. 23 февраля расходы в этой категории выросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем, 8 марта — на 38%. На алкоголь в эти дни россияне потратили примерно на 30% больше.

Многие отправились отмечать праздники в рестораны: в День защитника Отечества доходы владельцев заведений увеличились на 28%, в Международный женский день — на 85%.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, на возросшие траты граждан в этом сегменте повлиял отложенный спрос: в Новый год рестораны не работали ночью, а 14 февраля праздновали меньше — сейчас День святого Валентина не пользуется серьезной популярностью в стране.

— В большей степени все ждали 23 февраля, потому что все устали, женщины приглашали мужчин, отмечали. И 8 марта, но в этот день у нас традиционно большой поток. Людям хотелось отвлечься. С прошлым годом сравнить сложно, так как увеличились цены, есть инфляция, но то, что был подъем 23 февраля и 8 марта, — да, мы это видим. Это отложенный спрос, — сказал он «Известиям».

По данным аналитиков CloudTips, посетители кафе и ресторанов в мартовские выходные оставляли чаевые на 24% чаще и потратили в 1,5 раза больше денег, чем в обычные выходные. Накануне 14 февраля расходы на чаевые были на треть меньше.

Средняя сумма чаевых выросла на 14% по сравнению с обычными выходными и составила 422 рубля, а максимальная сумма чаевых достигла 10 000 рублей — столько потратил 8 марта один из посетителей ресторана в Санкт-Петербурге.

На 4% больше чаевых, чем в обычный выходной, получили и курьеры. Средняя сумма составила 112 рублей. Но водителей такси в мартовские праздничные выходные благодарили на 5% реже, чем в другие праздники, — в среднем на 167 рублей.

На кино в начале марта россияне потратили на 12% меньше, чем в прошлом году, и всего на 8% больше, чем в последнюю неделю февраля. Расходы на выставки, театры и концерты тоже немного снизились — на 4% по сравнению с прошлым годом.

Цветы и другое

По данным Tinkoff CoronaIndex, расходы потребителей в первую весеннюю неделю выросли по сравнению с прошлым годом, но стали менее разнообразными, прокомментировал представитель группы «Тинькофф» Александр Леонов.

— Традиционно накануне 8 марта вырос спрос на цветы, расходы на букеты увеличились на 427% по сравнению с последней неделей февраля и на 24% в годовом сравнении. В салонах красоты потребители потратили на 60% больше, чем неделей ранее, а на одежду и обувь — почти на 30% больше, — отметил он.

Для флористов 8 марта 2021-го выдалось особенно непростым: в этом году спрос на цветы едва ли не превышал предложение, вызвав серьезный ажиотаж. У продавцов возникли проблемы с поставщиками из-за пандемии, что привело в том числе к значительному повышению стоимости товаров.

В этом году цены на букеты перед 8 марта, по разным оценкам, выросли примерно на 20%. Закупочная стоимость цветов была выше, чем в предыдущие годы, сказал «Известиям» директор цветочного магазина «Обрадовал.ру» Георгий Сухаржевский: если обычно рост составляет 10–15%, то в этом году — 20–25%. Но, по мнению экспертов, цена стабилизируется.