Это все цветочки: флористы пережили самое сложное 8 марта

Цветочные магазины и рынки стали в минувшие выходные местом повышенного интереса покупателей — кажется, в этом году спрос на их нежный товар едва ли не превышал предложение, вызвав серьезный ажиотаж. Не распроданными до конца, по мнению экспертов, остались разве что тюльпаны. Виной всему — проблемы поставщиков из-за пандемии и таможенников. Подробнее — в материале «Известий».

Откуда цветы

В преддверии Международного женского дня стало известно, что к 8 марта в столичных теплицах ГБУ «Озеленение» выращено около 5 миллионов тюльпанов — и они уже начали поступать в цветочные магазины. Отмечалось, что к празднику готовиться стали еще в декабре и январе, когда начали высаживать луковицы цветов, чтобы к началу марту тюльпаны дошли до «фазы молочной спелости».

Однако, как пояснили «Известиям» в самом ГБУ «Озеленение», на самом деле в коммерческую продажу была направлена совсем небольшая часть цветов — в основном все они выращиваются по госзаданию. А опрошенные эксперты пояснили: большинство тюльпанов в России по-прежнему приезжают из-за рубежа. У нас разводить их банально дороже. При этом, как сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации цветоводов, весь запланированный объем выращенных в России цветов был распродан.

Директор цветочного магазина «Обрадовал.ру» Георгий Сухаржевский считает, что российских цветов в достаточном объеме на рынке не будет еще лет 10.

— Теплицы нужно отапливать и подсвечивать, а энергоносители у нас стоят космических денег, — сказал он «Известиям». — Поэтому для того, чтобы вырастить цветок, который выращивают те же самые голландцы, нужно, во-первых, менять технологию, во-вторых, дорого платить. И цветок получается дороже, чем привезти его из Нидерландов.

С мнением Сухаржевского согласны не все специалисты. Так, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что в этом году было завезено огромное количество тюльпанов — в том числе и российских, от частных предпринимателей.

— Подводить окончательные итоги немного рано, 9 числа еще докупают цветы те, кто не успел поздравить коллег или родных, — сказала она «Известиям». — Но по тому, что я видела 8 марта на продажах, думаю, что тюльпанов останется много.

Директор оптовой цветочной компании Arcus Flowers Игорь Россамахин замечает, что наши производители пока не могут конкурировать с зарубежными — ни по цене, ни по качеству.

— Рынок российских цветов в валовом исчислении составляет порядка 7-9% от всех продаж, — сказал он «Известиям». — Мы не сможем заменить импортный цветок своим.

По словам Сафроновой, цветы утилизируют как биологические отходы. На предприятиях, выращивающих тюльпаны, их могут перемолоть на компост для открытого грунта, где выращивают другие растения.

Самый сложный праздник

По словам очевидцев, 8 марта в Москве наблюдался ажиотаж на Рижском рынке, цветы в магазинах стоят дороже обычного — за 25 тюльпанов просили в некоторых точках 4 тысячи рублей. Многие приезжали за букетами заранее — в пятницу, в субботу и в воскресенье.

— На моей памяти, за 10 лет работы в этом бизнесе, это было самое сложное 8 марта, — говорит Игорь Россамахин. — Все большие проблемы начались из-за Эквадора. Самый популярный цветок — роза, это эквадорский товар. Но в связи с пандемией там закрыли массу вылетов, пришлось вывозить на чартерах, что привело к удорожанию себестоимости продукции.

Еще один момент — проблемы с таможней. С начала февраля белорусские фуры стояли неделями на российских пунктах досмотра. В итоге приходилось пересматривать логистику, везти товар, минуя территорию Белоруссии — и платить больше.

— Российская таможня не имеет белорусских льгот, — говорит Россамахин. — Рынок был перегрет, потери серьезные. Наша компания таможилась через Россию, ничего не потеряла. Но удорожание было, и было обоснованным.

При этом спрос был огромный, замечает он, даже несмотря на повышение цен. А цветов на рынке не хватало, что привело к ажиотажному спросу.

— По моим данным, больше 90 фур были просто остановлены на границе Белоруссии и России: выявлялись нарушения какие-то. Каждая фура — это 10 тонн.

Георгий Сухаржевский считает, что проблемы в этом году были, но не критичные.

— Те компании, кто работает с поставщиками, которых подвели, остались к 8 марта без цветов. Им пришлось покупать где-то в другом месте. Предварительная оценка стоит одних денег, покупка по факту — совершенно других. Это и дороже, и проблемнее.

Конкретно в его магазине, подчеркивает он, распродано было все. Однако непредсказуемость цветочного рынка редко дает возможность спрогнозировать спрос. В этом году, по словам многих игроков, ситуация оказалась особо сложной.

По словам Сафроновой, обычно «репетицией» 8 марта было 14 февраля — именно на этот праздник ориентированы голландские цветочные аукционы. В этом году проблемы возникли из-за того, что в феврале огромное количество фур было остановлено на границе с Белоруссией российскими таможенниками.

— Ажиотаж вокруг цветов был несколько искусственным, связанным просто с проблемами таможни и поставками, — считает Сухаржевский. — Были проблемы с поставками, но в итоге все крупные поставщики получили товар достаточно хорошего качества.

Цены придут в норму

В начале марта о ценах на цветы высказалась даже спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая возмутилась стоимостью букетов. Она заявила, что российские цветоводы платят НДС в 20% (вместо 10%, как было еще в 2019 году), а зарубежные цветы идут на льготных условиях. По ее словам, Минфин должен создать равные условия для всех.

Однако цены на цветы в этом году выросли не из-за НДС, отмечают эксперты. Так, на 40% выросли цены на цветочном аукционе в Нидерландах. Кроме того, случились проблемы с таможней. В итоге, в этом году цены на букеты перед 8 марта по разным оценкам выросли примерно на 20%. Закупочная стоимость цветов в этом году была выше, чем в предыдущие годы, сказал «Известиям» Сухаржевский: если обычно рост составляет 10-15%, то в этом году 20-25% .

— У нас очень многое завязано на валюте, — говорит Валентина Сафронова. — Даже наши производители все равно используют импортный посадочный материал. Луковицы тюльпанов — голландские, то есть зависят от евро. Хорошие теплицы в Подмосковье под ключ куплены в Голландии. Плюс дорожает логистика, энергия, что тоже влияет на стоимость цветов.

Россамахин считает, что цены стабилизируются, хотя и будут процентов на 10 выше, чем в обычное время — из-за увеличившихся затрат на таможенное оформление.

Хрупкий бизнес

В пандемию спаслись те магазины, которые активно работали в интернете, доставляя цветы на дом, говорит Сафронова.

— Такие магазины смогли просуществовать все это время, — говорит она. — Многие организации поняли всю прелесть работы на удаленке — и на ней остались. А магазины на улице существовали за счет соседних офисов и организаций. Сейчас этот доход очень сократился — и многие перешли на рынок доставок.

По словам Сафроновой, в прошлом году даже 1 сентября многие родители решили сэкономить на букетах. Хуже стала ситуация и для тех, кто работает на обслуживание свадеб и корпоративов — там тоже сократились расходы на флористику.