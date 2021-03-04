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Роспотребнадзор дал советы по определению свежести цветов

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Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Международного женского дня рассказали, как определить свежесть цветов. Рекомендации в четверг, 4 марта, приводятся на сайте ведомства.

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Эксперты прежде всего советуют обращать внимание на эластичность лепестков, поскольку это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.

«Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — приводит REGNUM слова специалистов.

Помимо этого, о свежести цветка может рассказать и степень раскрытия бутона: чем меньше он раскрыт, тем он лучше. Немаловажно и состояние стебля растения. Он не должен быть слишком мягким или сухим, пишет сайт aif.ru.

Еще одним признаком свежести является наличие «рубашечного листа», более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки. В ведомстве пояснили, что зачастую продавцы удаляют эти лепестки ради более эстетичного вида, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка.

Между тем эксперты назвали признаком свежести светлый срез стебля, пишет сайт kp.ru.

3 марта аллергологи дали советы по выбору цветов на 8 Марта. По мнению специалистов, в подарок следует выбирать цветы без запаха, поскольку они, как правило, безопасны. Декоративные цветы относительно редко вызывают аллергию. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе, как правило, опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе.

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