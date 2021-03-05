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Эксперты посоветовали учитывать возраст женщины при выборе букета

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Эксперты по этикету рассказали, как правильно подобрать праздничный букет женщине в зависимости от ее возраста.

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Так, юным девушкам следует дарить букеты пастельных тонов, например, кустовые розы или нарциссы, а дамам постарше — в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом женщинам пожилого возраста бестактно дарить гвоздики, так как такие цветы носят на кладбище, митинги и демонстрации, рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

По словам эксперта, цветы на 8 марта необходимо подбирать в соответствии с возрастом, традициями и базовыми представлениями о том, что светлый и нежный букет подойдет юной девушке, а сдержанный, но в то же время с насыщенной гаммой — женщинам старше.

«Интересно, что в нашей культуре букет красных роз — это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины», — цитирует ее «РИА Новости» в пятницу, 5 марта.

С экспертом согласилась специалист по этикету, историк и писатель Элеонора Басманова. По ее словам, в качестве подарка пожилым женщинам подойдут герберы или альстремерии, а молодым девушкам в возрасте 15-16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами.

3 марта аллергологи рассказали, что в подарок на 8 Марта следует выбирать цветы без запаха, поскольку они, как правило, безопасны. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе, как правило, опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе.

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