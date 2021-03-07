Эксперты назвали способ признаться в чувствах с помощью букета 8 марта

Эксперты по этикету рассказали, как признаться женщине в своих чувствах с помощью букета, подаренного на 8 марта.

Специалист по этикету Элеонора Басманова рассказала, что признаться в любви можно с помощью красных роз, о дружеской привязанности расскажут нежные розы с декоративной зеленью в виде плюща. Чем темнее розы, тем «пламеннее» у мужчины симпатия, отметила эксперт.

Также она отметила, что тюльпаны, гиацинты и фиалки символизируют нежность по отношению к девушке.

С ней согласилась эксперт по современному этикету Татьяна Баранова, отметив, что яркие чувства можно передать красными розами, либо красный цвет должен быть доминирующим при оформлении букета. При этом она подчеркнула, что дарить подобные букеты коллегам некорректно даже при повышенной симпатии.

Показать нежную влюбленность с помощью светлых цветов так, чтобы девушка не подумала, что это универсальный букет, достаточно сложно. Баранова отметила, что многое зависит от фантазии мужчины.

«Пусть это будет букет основная тема — светло-нежно-розовая, и при этом там будет несколько красных розочек. То есть не делать акцент, что в букете только красные или розовые розы, пусть будут разные. При этом мужчина должен четко понимать, что этот букет говорит о его чувствах, он видит их именно так», — цитирует ее «РИА Новости» в воскресенье, 7 марта.

Ранее эксперты по этикету рассказали, как правильно подобрать праздничный букет женщине в зависимости от ее возраста.