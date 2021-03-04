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Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через букет цветов

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Риск для пожилых заразиться коронавирусом через подаренный букет цветов на 8 Марта низкий, считают врачи.

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По словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, вероятность заражения в условиях пандемии существует всегда, однако передать коронавирус через букет с цветами фактически невозможно. Поэтому дарить их женщинам, особенно на праздник, не только можно, но и нужно.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине.

«В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идет проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 4 марта.

Накануне аллергологи рассказали, что в подарок на 8 Марта следует выбирать цветы без запаха, поскольку они, как правило, безопасны. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе, как правило, опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе.

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