Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12%

Недельные расходы россиян в новогодние праздники составили в среднем 4,9 тыс. рублей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия». Коронавирус вынудил россиян остаться дома, что подтолкнуло их скупать товары с большей активностью, подчеркнули в компании. Средний чек за один поход в магазин вырос почти на 16% и составил 643 рубля.

Расходы на неделю

С начала 2021 года недельные расходы россиян выросли: с 4 по 10 января люди в среднем потратили по 4928 рублей. Это почти на 19% больше суммы, которую тратил среднестатистический житель страны с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (то есть с 6 по 12 января) недельные расходы также увеличились — на 12%, до 4398 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в исследовательском холдинге «Ромир».

Аналитики учитывали лишь расходы на товары повседневного спроса: на продукты питания и напитки, декоративную и гигиеническую косметику, средства для стирки и уборки, лекарства и другие товары краткосрочного пользования. Кроме того, специалисты считали и покупку мелкой бытовой техники и электроники, например, чайники, электробритвы.

Расходная неделя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Средний чек одной покупки также вырос. На первой неделе 2021 года (4-10 января) он составил 643 рубля, что почти на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в сравнении с показателем предыдущей недели (28 декабря — 3 января) средний чек уменьшился на 15%.

— На новогодней неделе средний чек достиг своего максимума. Россияне по традиции основательно закупились перед праздниками, но, в отличие от прошлых новогодних праздников, ограничивали себя в посещении клубов, театров, кино и других общественных мест , — уточнила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева. — Это сэкономило деньги, которые обычно тратились на развлечения вне дома. При этом люди стали чаще ходить в магазины и делать небольшие покупки, поэтому в целом расходы увеличились.

Расходная неделя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В компании отметили, что индекс недельных расходов показывает, как меняется динамика потребления российскими домохозяйствами. Показатель рассчитывают для каждой календарной недели на основе данных, которые получают с помощью панельного исследования. В нем учитывают сведения о покупках 40 тыс. россиян из 220 городов с населением 10 тыс. человек и более. Участники исследования сканируют QR-коды с чеков, эти данные поступают в базу данных «Ромира».

Ушли по магазинам

Ранее крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД» отмечал, что на новогодних каникулах (1–10 января) россияне увеличили свои расходы на продукты, одежду, обувь. Так, в продуктовых супермаркетах на 3% выросли объемы продаж в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя число покупок снизилось на 13%. Реализация одежды и обуви в денежном выражении увеличилась на 4%, но число покупок сократилось на 9%.

При этом расходы на электронику и медицинские услуги выросли более резко. Так, траты на бытовую технику подскочили на 27%, а на тесты на COVID-19 — на 22%. В компании также уточнили, что продажи и число покупок в кафе и ресторанах снизилось с 1 по 10 января. Например, реализация в ресторанах в денежном выражении сократилась на 31%, а число приобретений — на 33%. В кафе и столовых аналогичная ситуация: продажи ниже на 21%, а число покупок — на 25%.

Расходная неделя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сказали, что на новогодних каникулах зафиксировали в магазинах двузначный рост сопоставимого среднего чека. Это объясняется в первую очередь тем, что люди стали реже ходить в магазины, но увеличили при этом размер покупки. Также повлияло и то, что покупатели были вынуждены больше времени проводить дома.

— В первую неделю новогодних праздников россияне заметно увеличили расходы на фрукты и овощи, вино и шампанское, кондитерские изделия и чай, а также крепкий алкоголь: коньяк, виски, бренди , — сказали в компании. — Непродовольственный ассортимент также пользовался популярностью: потребители продолжали покупать подарки.

В пресс-службе «Утконос Онлайн» «Известиям» сказали, что частота покупок в период новогодних праздников выросла на 15%. В целом структура корзины покупателя в сравнении с новогодними праздниками прошлого года осталась неизменной: самыми популярными стали молочные продукты, овощи и фрукты, напитки.

В пресс-службе igoods (сервис онлайн-заказов товаров из крупнейших торговых сетей РФ) «Известиям» уточнили, что за новогодние праздники средний чек приобретения вырос на 10% по сравнению с обычными днями, он составил 4,7 тыс. рублей. Некоторые из заказов, которые доставляла компания, состояли только из 20 кг мандаринов или 300 упаковок конфет — такой способ закупки подарков выбирали не только компании, но и физические лица. Многие продолжили приобретать подарки и после Нового года, сказали в компании.

Люди по-прежнему опасаются коронавирусной инфекции, поэтому предпочитали на каникулах больше оставаться дома, чем, к примеру, ходить по ресторанам и кафе, сказала «Известиям» гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Тем более что в части регионов сохраняются частичные запреты на работу общепита. Плюс к этому, в течение года у людей снижались реальные доходы, поэтому траты стали рациональными. В итоге структура традиционных новогодних расходов изменилась.