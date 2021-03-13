Авиадебошир в США избил бортпроводницу из-за просьбы надеть маску

Пассажир самолета авиакомпании Alaska Airlines, совершавшего рейс из Сиэтла в Денвер, устроил дебош на борту из-за просьбы надеть медицинскую маску, после чего помочился в салоне лайнера. Об этом 13 марта сообщил портал Yahoo.

Инцидент произошел 9 марта. Как рассказал 24-летний Лэндон Гриер, он выпил несколько бутылок пива и «пару рюмок» перед посадкой на рейс, заснул в самолете и «проснулся от криков бортпроводников», которые говорили ему, что он мочится прямо в салоне самолета. При этом мужчина утверждает, что не помнит этого.

Гриера арестовали сразу после посадки самолета. Ему предъявили обвинение во вмешательстве в работу экипажа и обслуживающего персонала. Дебоширу грозит срок до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. Документы, связанные с инцидентом, переданы в окружной суд в Денвере.

Мужчину освободили под залог в размере $10 тыс. до следующей явки в суд, назначенной на 26 марта.

«Мы не потерпим никаких неудобств на борту нашего самолета или в любом из аэропортов, которые мы обслуживаем», — заявили в авиакомпании.

В 2019 году в Китае пассажирка самолета открыла дверь аварийного выхода перед взлетом, заявив, что ей душно.