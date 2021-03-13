Страны ЕС пожаловались на диспропорции в распределении вакцин от COVID-19

Поставки вакцин от коронавируса в страны Евросоюза должны вестись пропорционально числу жителей. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, он вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написал письмо руководству Еврокомиссии и Евросовета с просьбой провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин между странами ЕС.

«Я убежден, что пока поставки вакцин не будут достаточными для вакцинации 70% взрослого населения, они должны распределяться пропорционально количеству населения, а все дополнительные заказы должны исполняться во второй половине 2021 года», — цитирует политика «РИА Новости».

Согласно планам вакцинации, 70% европейцев должны быть привиты в июне, напомнил он.

При этом ранее в этот день британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза. Накануне агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию этим препаратом из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), в свою очередь, рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.