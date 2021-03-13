AstraZeneca подтвердила задержку поставки вакцин от COVID-19 в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза (ЕС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«AstraZeneca с сожалением объявляет о задержках в запланированных поставках вакцины от коронавируса в ЕС», — отмечается в сообщении от 12 марта.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины от COVID-19 в страны ЕС в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз. Уточнялось, что это составляет треть контрактных обязательств компании, и дефицит препарата нанесет еще один удар по планам ЕС по вакцинации, которым мешали неоднократные задержки с поставками вакцины и их медленное распространение в некоторых странах.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом от компании.

Днем ранее AstraZeneca в ответ на то, что в ряде европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

11 марта Дания первой приняла решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.