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СМИ узнали о планах AstraZeneca на четверть сократить поставки вакцины в ЕС
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СМИ узнали о планах AstraZeneca на четверть сократить поставки вакцины в ЕС

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Компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины от COVID-19 в страны Европейского союза (ЕС) в первом квартале на 25% — с 40 до 30 млн доз. Об этом сообщило в пятницу, 12 марта, Reuters.

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Как уточняет агентство, это составляет треть контрактных обязательств компании, и дефицит препарата нанесет еще один удар по планам ЕС по вакцинации, которым мешали неоднократные задержки с поставками вакцины и медленное распространение вакцины в некоторых странах.

В распоряжение агентства оказался документ ЕС, согласно которому AstraZeneca планирует поставить в марте 30,1 млн доз, а в апреле — 20 млн.

Источник Reuters отметил, что рост поставок, который компания ожидала в первом квартале, не осуществлен из-за трудностей с перемещением вакцин по глобальным цепочкам поставок.

Накануне, 11 марта, компания AstraZeneca в ответ на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что организация изучает случаи отказа от применения вакцины AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

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