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ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал со своего сайта упоминание о княгине Ольге, которая ранее была включена в список выдающихся женщин, изменивших историю. Об этом стало известно 12 марта из статьи, опубликованной на сайте ВЭФ.

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К Международному женском дню на сайте ВЭФ был оставлен список женщин, повлиявших на историю, где была указана и княгиня Ольга, однако в пятницу ее имя убрали из материала.

«Исправление: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отпечаток из-за противоречивых исторических данных», — говорится на сайте.

Днем ранее экс-президент Украины Петр Порошенко попросил Всемирный экономический форум «исправить ошибки» в сообщении, которое касается княгини Ольги. По его словам, «почетно в данный перечень вошла и княгиня Ольга, чью память чтят украинская православная и католическая церкви».

Однако возмущение политика коснулось описания супруги русского князя Игоря Рюриковича как основоположницы современной России. Порошенко пояснил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России». Именно поэтому княгиня Ольга не может считаться «прародительницей Российской Федерации».

Ранее власти Украины уже говорили о подобных якобы «исторических несоответствиях». 18 октября 2020 года бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой.

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