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Путин заявил об уверенности в хорошей прибыли экспортеров РФ по итогам 2021 года

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Российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в развитие экономики России. Об этом 11 марта, в четверг, заявил президент России Владимир Путин.

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«С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент отметил, что власти будут помогать и формировать инвестиционный ресурс. однако важно, чтобы он сработал на развитие России, создание новых производств, рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем и на внешнем рынках.

По словам главы государства, приоритетными должны быть проекты, способствующие достижению национальных целей развития.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что Россия в 2020 году стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Впервые показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в стране превысили показатели импорта, сообщила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут.

7 марта сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $68,62 млрд.

Правительство России 8 февраля утвердило формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Кроме того, 4 февраля глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что с 1 апреля вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже.

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