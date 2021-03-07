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Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5%

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Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнением с аналогичным периодом прошлого года.

Торг уместен: товарооборот России с другими странами снижается
Однако эксперты призывают не драматизировать ситуацию

Об этом сообщает 7 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, оборот товаров между государствами в январе-феврале был осуществлен на сумму $68,62 млрд.

Кроме того, из опубликованных данных следует, что китайский экспорт в РФ за отчетный период вырос на 48%, до $8,92 млрд.

При этом поставки из России в КНР сократились на 12,6%, до $9,86 млрд.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 2,9% и составил $107,76 млрд.

В октябре посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что государства не готовы снижать цели по товарообороту из-за пандемии коронавируса.

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