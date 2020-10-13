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Китай и Россия не готовы снижать цели по товарообороту из-за пандемии

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Несмотря на то, что эпидемия COVID-19 ударила по глобальным производственным цепочкам и поставкам, китайско-российская торговля проявила свою устойчивость. Как свидетельствуют данные китайской стороны, с января по август 2020 года товарооборот Китая и России составил $68,63 млрд, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 3,2%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

— Основные аспекты торговли Китая и России остаются прежними, в этой области сохраняется длительная благоприятная тенденция, — отметил дипломат. — В настоящее время Министерство торговли КНР и Министерство экономического развития РФ ускоряют разработку «дорожной карты» по развитию высококачественной двусторонней торговли между двумя странами, чтобы товарооборот, согласно цели глав Китая и России, достиг отметки в $200 млрд. Мы уверены, что это осуществимо.

По его словам, невзирая на замедление экономической активности по всему миру объем экспорта медицинских изделий, текстильного сырья и электронной техники из Китая в Россию равномерно увеличился. Также продолжали расти и объемы импорта энергоресурсов и полезных ископаемых из России в Китай.

Посол Чжан особо отметил рост объемов торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией: несмотря на эпидемию, они также возросли. В первом полугодии товарооборот достиг $2,86 млрд, а объем импорта из РФ составил $2,15 млрд, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,1%.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Китай — не провокатор и не тот, кто проводит экспансию»

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