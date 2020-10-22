Торг уместен: товарооборот России с другими странами снижается

Товарооборот между Россией и Евросоюзом в январе–августе 2020 года упал на 24,5%, об этом свидетельствуют данные ФТС, опубликованные на этой неделе. В то же время импорт в Европу пострадал не так сильно, на 9,7%. ФТС сообщила о падении экспорта и по другим направлениям: на 9,4% — с США, на 7% — с Китаем, на 20% — с Белоруссией, на 26% — с Турцией и почти вполовину — с Украиной. Эксперты, однако, считают это явление временным и некритичным для экономики в последующем. Подробности — в материале «Известий» .

Причины просадки

Очевидно, что главной причиной падения спроса на российскую экспортную продукцию стали пандемия коронавируса и ее последствия. Из-за экономических потрясений упал спрос на углеводороды . Кроме того, чтобы предотвратить второе рекордное падение цен на нефть, страны ОПЕК+, включая Россию, строго соблюдают достигнутые соглашения по ограничению добычи.

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Президент Национальной финансовой ассоциации (СРО НФА) Василий Заблоцкий считает, что данные ФТС были вполне предсказуемыми еще в начале пандемии . «Снижение внешнеторгового оборота было ожидаемо и прогнозировалось еще в начале пандемии COVID-19, которая и стала основной его причиной. Это произошло из-за разрыва логистических цепочек, остановки части производств из-за недостатка комплектующих и упавшего спроса, а также закрытых границ», — рассказал эксперт.

Однако стоит разграничивать параметры экспорта, импорта и страны-партнеры, поскольку влияющие факторы разные , считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. Падение по одним пунктам могут нивелироваться ростом в других, и общая картина получается неточной. «Так, например, обязательно стоит отделить нефтегазовый экспорт от несырьевого. Именно нефтегазовый упал на 38%. При этом импорт, в общем снизившись до 9,7%, по странам дальнего зарубежья выходит в плюс. Резкое снижение товарооборота с Турцией объясняется уменьшением импорта российского газа. А если говорить о несырьевых отраслях, то, например, самое резкое падение показали туристическая отрасль и сфера авиаперелетов», — комментирует эксперт. В частности, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в конце сентября заявил, что Россия недосчиталась $8–9 млрд прибыли от въездного туризма.

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Другие аналитики в качестве одного из важных факторов считают санкции. «В России к ним привыкли, санкции уже считаются чем-то вроде варианта нормы. Однако многие европейские компании в обход санкций открывают представительства, формально никак не связанные с головным филиалом. Это тенденция последних лет, и такой «полусерый» оборот не учитывается в общей статистике», — напоминает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, именно политические санкции повлияли на товарооборот между Россией и Украиной.

Кризис обнажил проблемы

Импорт в Россию сокращается не так сильно, как экспорт. Ситуация наглядно показывает зависимость российской экономики от продажи сырья и недостатка собственной обрабатывающей промышленности. Это, в свою очередь, демонстрирует сильную технологическую зависимость от иностранных поставок . «Это касается не только одежды, гаджетов из Китая, но и более серьезной зависимости — от поставок станков, производственного оборудования и качественных семян», — комментирует Екатерина Косарева.

Однако подобная ситуация, с одной стороны, опасна, но с другой — подстегивает к развитию собственного производства и импортозамещения.

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«Во многом сокращение стоимости внешнего товарооборота сейчас — эффект цены. В частности, за II квартал экспорт минеральных товаров из России упал почти в два раза по стоимости, но физические объемы по тем же категориям суммарно выросли на 2,5%. То же самое касается продукции химических производств», — посчитал для «Известий» Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА. По его расчетам, по металлам и изделиям из них за II квартал просадка была и по физическим объемам (–1,4%), но несопоставимая с ценами (–13%).

Прогноз на перспективу

По оценке Ольги Беленькой, экспортные показатели в будущем году из-за слабого спроса на энергоресурсы вырастут незначительно. Импорт, напротив, будет восстанавливаться лучше. «Подобные колебания наблюдались и последние несколько лет, экспорт восстанавливался в 2015–2016 годах, но значений досанкционного 2014 года так и не достиг, когда грянул очередной кризис, подкрепленный коронавирусом», — комментирует аналитик.

Екатерина Косарева настроена более позитивно: « Если говорить о неевропейском обороте, Китай продолжит поставлять на российский рынок товары практически без ущерба для своей экономики, и снижение спроса будет регулироваться только покупательской способностью россиян , которая за пандемию, по подсчетам Росстата, упала на 8%. А за счет экспорта в КНР, которого почти не затронула вторая волна коронавируса, Россия немного восстановит собственные потери».

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Данные ФТС не стоит рассматривать слишком драматично, призывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. «Падение экспорта с ЕС за первое полугодие было чуть больше: на 24,7. Уже в июне-июле рост составил 0,2%. Спрос медленно, но восстанавливается», — заключает она. По ее мнению, часть упущенного можно наверстать нынешней зимой: «Если, например, декабрь в Европе выдастся холодным, то спрос на газ может даже вырасти по сравнению с декабрем 2019 года».

По мнению Василия Заболоцкого, товарооборот напрямую зависит от степени распространения коронавируса. «Глубину и длительность внешнеторгового оборота невозможно просчитать, поскольку неизвестно, когда закончится пандемия», — заключает эксперт.