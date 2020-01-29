Сальдо земли русской: внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года

Двухлетний рост товарооборота России с другими странами приостановился. Это следует из предварительных данных Федеральной таможенной службы (ФТС, ее презентация за 2019-ый есть в распоряжении «Известий»). Общие объемы торговли в прошлом году снизились на 3,3% — до $665 млрд. В частности, экспорт сократился на 6%, до $423 млрд, а импорт вырос на 1,7%, до $243 млрд. На изменение показателей повлияло прежде всего снижение продаж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок медикаментов и легковых автомобилей. Эксперты при этом серьезных опасений по поводу экономики РФ не высказывают. В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.

Камень в наш оборот

Как следует из предварительной презентации «Основные результаты деятельности ФТС России в 2019 году», торговый баланс РФ сократился почти с $211 до $180 млрд. При этом торговый оборот снизился на 3,3%. Разница объясняется снижением экспорта и ростом импорта.

Торговая статистика РФ ухудшилась прежде всего из-за сокращения поставок энергоресурсов за рубеж. Снизились продажи трех главных экспортных товаров России: нефти (на 6%, до $122 млрд), нефтепродуктов (на 16%, до $66) и газа (на 9%, до $52 млрд).

Объемы поставок могли бы оказаться и выше, однако на них оказали давление ряд непредвиденных обстоятельств. В частности, в начале лета Россия столкнулась с форс-мажорной ситуацией на нефтепроводе «Дружба», считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Для очистки нефти и прокачки нового объема понадобилось несколько недель. В связи с этим мог сократиться экспорт нефти в ближнее и дальнее зарубежье. Другим негативным для рынка энергоресурсов фактором стала теплая зима в северном полушарии, добавил он.

На снижение экспорта сырья повлияли и объективные причины: темпы роста мировой экономики замедляются, приближение кризиса подталкивают не утихающие торговые войны между США и Китаем, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В результате потребление топлива падает, на глобальном рынке появляется избыток предложения нефти и газа, что ведет к их удешевлению. Снижение цен на нефть на мировом рынке в 2019 году составило в среднем 6,7%, на нефтепродукты — 9,6%, на природный газ — 14%, сообщил эксперт.

Как правило, чем выше торговый баланс, тем сильнее экономика и крепче нацвалюта. Однако в данной ситуации падение показателя значительного влияния ни на бюджет, ни на курс рубля не окажет, уверен Константин Карпов. У России есть существенная подушка безопасности — средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Они предназначены как раз на случай падения доходов от продажи энергоресурсов. Кроме этого, снижение торгового баланса хотя и заметное, но всё же не столь существенное, чтобы вызывать серьезные опасения, считает специалист.

Впрочем, в динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги. В частности, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу, хотя и не изменились, но заняли более значительную часть в структуре российского экспорта. Их доля выросла с 33% в 2018-м до более чем 35% в 2019 году. В общей сложности было продано таких товаров на сумму $148 млрд.

Что покупали и с кем торговали

Россия приобретала за границей прежде всего технологичную продукцию. Главными статьями импорта стали механическое оборудование (-2%, $42,7 млрд по итогам года), электрическое оборудование (-2%, $29,4 млрд) и медикаменты (+31%, $10,6 млрд). На рост объемов ввоза довольно существенное влияние оказало и увеличение закупок легковых автомобилей — почти на 10%, до $8 млрд.

Главным партнером России в прошлом году оставался Китай. Общий объем торговли с Пекином почти не изменился — он вырос со $108 млрд до $109 млрд. Однако РФ стала продавать Поднебесной меньше товаров ($56 млрд в 2018 году против $55,6 млрд в 2019-м), а покупать — больше ($52,2 млрд и $53,6 млрд соответственно).

Тогда как обороты России и Германии — второго по значимости торгового партнера нашей страны — существенно упали: на 12%, до $52,4 млрд. Прежде всего, Берлин стал закупать меньше товаров в РФ: экспорт в Германию снизился с $34,2 млрд до $27,6 млрд.

Отчасти ухудшение статистики с ФРГ компенсировало повышение оборота с Нидерландами. Это третья страна по объёмам торгового оборота среди российских контрагентов. Поставки Амстердаму выросли с $43,4 млрд до $45,8 млрд. Импорт из Нидерландов в Россию несущественен.

Что дальше

В 2020-м основным вопросом во внешней торговле станет динамика импорта, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Объем ввоза рос начиная со II квартала прошлого года. В значительной степени это обусловлено увеличением госинвестиций в экономику. Учитывая, что правительство и дальше будет раскручивать нацпроекты, поставки из-за границы продолжат ускоряться.

Нарастить объемы экспорта в ближайшее время будет сложно, полагает эксперт. Она отметила, что 2020-й начался с опасений о состоянии дел в китайской экономике. Затем случилась вспышка коронавируса, которая еще подпортила глобальные ожидания от увеличения ВВП КНР. Правительство делает ставку на расширение несырьевого экспорта, а это в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли российским производителям пробиться на китайские рынки. Задача непростая, учитывая большую конкуренцию.

Ключевым для экономики вопросом в перспективе ближайших лет станет развитие ситуации с торговлей газом, уверен Артем Деев. Он отметил, что проблемы возникли сразу по нескольким направлениям. Так, Анкара уменьшила объемы закупок этого вида топлива, Болгария на днях заявила о 50-процентном сокращении импорта газа из России, в мае истекает срок транзитного договора на поставки в Европу через Польшу. Выпадение большого объема экспортных доходов по итогам 2020 года не создаст бюджету России значительных сложностей, но если Россию продолжат вытеснять с этого рынка, уже в 2021 году дефицит вполне вероятен, добавил эксперт.

В пресс-службе ФТС на просьбу прокомментировать показатели внешней торговли за год сообщили, что, согласно распоряжению правительства, ежемесячная статистика публикуется на 42-й календарный день после отчетного периода. Таким образом, окончательные официальные итоги появятся в феврале 2020-го.