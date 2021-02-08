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Правительство утвердило гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается формула расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе правительства.

Демпферная зона: Минэк раскрыл механизм расчета новой пошлины на зерно
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«Новый формат экспортной пошлины вводится в рамках разработанного по поручению президента механизма зернового демпфера. Участникам рынка новая система даст возможность точнее просчитывать свою экономику, вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок», — говорится в сообщении.

В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну.

Также поясняется, что для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром 3 февраля.

Гибкую пошлину будут рассчитывать еженедельно на основе данных по ценам предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля 2021 года.

Ранее, 4 февраля, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что с 1 апреля водится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже.

В конце января Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

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