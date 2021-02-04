Демпферная зона: Минэк раскрыл механизм расчета новой пошлины на зерно

Поставки зерна из России будут облагаться таможенными сборами с применением так называемого демпфирующего механизма . Об этом глава Минэка Максим Решетников заявил на встрече с Владимиром Путиным. Позднее на брифинге с журналистами он объявил параметры инструмента: будет установлена плавающая пошлина на вывоз зерна в размере 70% от разницы между текущей ценой на бирже и $200. Полученные деньги реинвестируют в АПК . Пошлина начнет взиматься со 2 июня.

Впервые о намерении ввести демпфер Минэк заявил еще 15 января . Минфин после этого предложил рассчитывать ставку демпфирующей пошлины как 70% от разницы между действующей ценой на мировом рынке и средней за три года. Участники рынка назвали оба подхода довольно жесткими, хотя концептуально введение демпфера поддержали .

Плавающая пошлина

Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется, отметил президент на встрече с главой Минэка. Максим Решетников согласился и обратил внимание, что особое беспокойство вызывает положение в сегменте зерна. Рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь составил 20%, с этого момента к середине января — 12%, сообщил министр .

Такой скачок чреват удорожанием продуктов внутри страны. Ряд мер по недопущению этого принят — в частности, квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня в общей сложности в размере 17,5 млн т, после которой действует фактически запретительная таможенная пошлина .

Демпферная зона Уборка урожая пшеницы Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— У нас все меры — до 30 июня. И конечно, у производителей вопрос: а что будет после 30 июня? — сказал Максим Решетников.

По его словам, Минэк разработал так называемый демпфирующий механизм, который планируется запустить на постоянной основе . Он состоит из двух частей. Первая — это плавающая таможенная пошлина , зависящая от стоимости зерна на мировых рынках. Чем выше цены, тем больше ограничения на его вывоз и наоборот. Второй компонент демпфера — это субсидии аграриям из полученных от пошлины средств на увеличение посевных площадей и переработку.

— Задача этого механизма — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку, — заявил Максим Решетников.

Конкретные параметры демпфера министр назвал позднее на брифинге. При цене зерна на мировом рынке до $200 за тонну пошлина будет нулевой, если стоимость перейдет эту планку в $200 — сбор составит 70% от превышения . Стоимость зерна будет рассчитываться также по-новому: исходя из цены последних контрактов, которые начнет публиковать биржа.

Механизм возврата денег на поддержку растениеводства Максим Решетников не конкретизировал: он уточнил, что Минсельхоз вносит в него последние штрихи. В целом весь комплекс мер ждут финальные доработки в правительстве. Пошлину начнут взимать со 2 июня. Помимо зерна, она распространится также на ячмень и кукурузу .

Демпферная зона Министр экономического развития Максим Решетников Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Ранее Минфин предложил рассчитывать пошлину по следующей формуле: 70% от разницы между текущей ценой на зерно и средней за три года. Об этом говорится в письме главы ведомства Антона Силуанова министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву (есть у «Известий»). Согласно инициативе Минфина, 80% от собранных средств должно поступать на поддержку растениеводства в виде субсидий — в зависимости от площади. Остальные 20% — в резервный фонд на случай непредвиденного резкого роста цен на продукты.

На запрос «Известий» пресс-служба Минфина сообщила, что министерство участвует в обсуждении механизма, но координирующие ведомства по этому направлению — Минэк и Минсельхоз. Именно им следует адресовать вопросы с уточнением окончательных параметров демпфера. «Известия» направили запросы в Минэк и Минсельхоз.

Кто в плюсе

Необходимо учитывать, что на экспортных ценах зарабатывают прежде всего трейдеры, а любое повышение пошлин бьет по крестьянину, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут . Проблема в том, что эффект от изменения пошлин крайне сложно спрогнозировать заранее: после того как Россия объявила об их повышении в декабре 2020 года, мировые цены на зерно выросли с $250 за 1 т до $275, напомнил эксперт.

Зерновой демпфер, как и регулирование экспорта, в принципе, может быть эффективным, но оптимальное решение должно быть комплексным — в частности, в него могут входить такие меры, как интервенционный фонд.

Торговля на бирже тоже может стать полезным инструментом — индикативная цена на продукцию позволит властям делать прогнозы по стоимости на ближайшую перспективу, добавил Александр Корбут.

— Нам срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был значимый оборот, чтобы был свой индикатор, — заявил и Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным.

В целом демпфер может быть эффективным механизмом при его разумном применении — главное, чтобы он не стал фактически запретительным инструментом, уверена советник президента ЦСР Елена Разумова . В теории его задача — не создавать возможность для ажиотажной распродажи товара, если вдруг конъюнктура стала очень благоприятной.

Демпферная зона Сотрудница около ленточного конвейера с зерном на элеваторе Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Похожий механизм используют в нефтяном секторе, однако зерновой рынок имеет ряд важных отличий . В частности, возможность долго хранить зерно, относительно быстро создавать для этого мощности, варьировать уровень «добычи» — как посевными площадями, так и видами выращиваемых культур, пояснила эксперт. Поэтому такой механизм вполне может «обезопасить» внутренних потребителей от краткосрочных шоков.

Но на длинной дистанции рынок может подстроиться и обойти этот инструмент, выбрав «недемпфируемые» и более маржинальные культуры, а за счет возможностей хранения варьировать торговую политику для максимизации прибыли, уточнила Елена Разумова. Причем так могут поступать не только экспортеры зерна, но и производители, работающие в основном на внутренний рынок, резюмировала эксперт.

Установленная на февраль экспортная пошлина обернется тем, что аграрии потеряют примерно 211 млрд рублей, оценил директор компании «СовЭкон» (консалтинг в АПК) Андрей Сизов. То есть чуть меньше, чем выделено на растениеводство в бюджете на 2021 год — 260 млрд рублей. Демпфирующая пошлина в 70% от разницы в ценах может обернуться и более существенными потерями — вплоть до 360 млрд рублей, что угрожает сокращению производства в 2022 году.

Рестарт занятости

На встрече Владимира Путина с Максимом Решетниковым были затронуты и результаты работы министерства в 2020 году. Министр напомнил, что экономика России пострадала от пандемии существенно меньше, чем оценивалось еще в середине года . РФ завершила 2020-й лучше, чем другие развитые страны: например, некоторые из них потеряли по 9% ВВП, а Германия — 5%. Все последние уточнения Росстата идут только в плюс, заявил Максим Решетников.

— То есть у нас, по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах , — резюмировал Владимир Путин.

Демпферная зона Рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Говоря о причинах такой динамики, Максим Решетников отметил, что большой вклад внесли антикризисные меры правительства, в частности одновременное смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики. Министр особо выделил снижение ключевой ставки, а также льготные кредитные программы для бизнеса и субсидированную ипотеку.

Впрочем, несмотря на предпринятые усилия, реальные доходы населения пока остаются в отрицательной зоне, констатировал глава Минэка . По его мнению, это произошло из-за снижения предпринимательских доходов, заработков по депозитам и неформальной занятости. А вот другой важнейший социальный показатель — уровень безработицы показывает позитивную динамику: он снизился с 6,4% до 5,9%. Поддержать занятость в дальнейшем должны новые субсидии на зарплаты, заявил министр.

— Используя опыт пандемии, мы сейчас готовим вместе с Минтрудом предложения по расширению этой программы, потому что нам понадобится резерв на 150–200 тыс. рабочих мест, — сообщил он.

Как ранее писали «Известия», правительство также готовит перезапуск льготной программы кредитования с последующим списанием, аналогичной действовавшей ранее ФОТ 2:0.