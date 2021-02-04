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Демпферная зона: Минэк раскрыл механизм расчета новой пошлины на зерно

Она будет нивелировать рост цен на глобальном рынке и стимулировать АПК
Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru
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Демпферная зона: Минэк раскрыл механизм расчета новой пошлины на зерно
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2021-02-04 15:28:50
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Поставки зерна из России будут облагаться таможенными сборами с применением так называемого демпфирующего механизма. Об этом глава Минэка Максим Решетников заявил на встрече с Владимиром Путиным. Позднее на брифинге с журналистами он объявил параметры инструмента: будет установлена плавающая пошлина на вывоз зерна в размере 70% от разницы между текущей ценой на бирже и $200. Полученные деньги реинвестируют в АПК. Пошлина начнет взиматься со 2 июня.

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Впервые о намерении ввести демпфер Минэк заявил еще 15 января. Минфин после этого предложил рассчитывать ставку демпфирующей пошлины как 70% от разницы между действующей ценой на мировом рынке и средней за три года. Участники рынка назвали оба подхода довольно жесткими, хотя концептуально введение демпфера поддержали.

Плавающая пошлина

Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется, отметил президент на встрече с главой Минэка. Максим Решетников согласился и обратил внимание, что особое беспокойство вызывает положение в сегменте зерна. Рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь составил 20%, с этого момента к середине января — 12%, сообщил министр.

Такой скачок чреват удорожанием продуктов внутри страны. Ряд мер по недопущению этого принят — в частности, квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня в общей сложности в размере 17,5 млн т, после которой действует фактически запретительная таможенная пошлина.

Демпферная зона
Уборка урожая пшеницы

Уборка урожая пшеницы

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— У нас все меры — до 30 июня. И конечно, у производителей вопрос: а что будет после 30 июня? — сказал Максим Решетников.

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По его словам, Минэк разработал так называемый демпфирующий механизм, который планируется запустить на постоянной основе. Он состоит из двух частей. Первая — это плавающая таможенная пошлина, зависящая от стоимости зерна на мировых рынках. Чем выше цены, тем больше ограничения на его вывоз и наоборот. Второй компонент демпфера — это субсидии аграриям из полученных от пошлины средств на увеличение посевных площадей и переработку.

Задача этого механизма — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку, — заявил Максим Решетников.

Конкретные параметры демпфера министр назвал позднее на брифинге. При цене зерна на мировом рынке до $200 за тонну пошлина будет нулевой, если стоимость перейдет эту планку в $200 — сбор составит 70% от превышения. Стоимость зерна будет рассчитываться также по-новому: исходя из цены последних контрактов, которые начнет публиковать биржа.

Механизм возврата денег на поддержку растениеводства Максим Решетников не конкретизировал: он уточнил, что Минсельхоз вносит в него последние штрихи. В целом весь комплекс мер ждут финальные доработки в правительстве. Пошлину начнут взимать со 2 июня. Помимо зерна, она распространится также на ячмень и кукурузу.

Демпферная зона
Министр экономического развития Максим Решетников

Министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru
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Ранее Минфин предложил рассчитывать пошлину по следующей формуле: 70% от разницы между текущей ценой на зерно и средней за три года. Об этом говорится в письме главы ведомства Антона Силуанова министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву (есть у «Известий»). Согласно инициативе Минфина, 80% от собранных средств должно поступать на поддержку растениеводства в виде субсидий — в зависимости от площади. Остальные 20% — в резервный фонд на случай непредвиденного резкого роста цен на продукты.

На запрос «Известий» пресс-служба Минфина сообщила, что министерство участвует в обсуждении механизма, но координирующие ведомства по этому направлению — Минэк и Минсельхоз. Именно им следует адресовать вопросы с уточнением окончательных параметров демпфера. «Известия» направили запросы в Минэк и Минсельхоз.

Кто в плюсе

Необходимо учитывать, что на экспортных ценах зарабатывают прежде всего трейдеры, а любое повышение пошлин бьет по крестьянину, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Проблема в том, что эффект от изменения пошлин крайне сложно спрогнозировать заранее: после того как Россия объявила об их повышении в декабре 2020 года, мировые цены на зерно выросли с $250 за 1 т до $275, напомнил эксперт.

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Зерновой демпфер, как и регулирование экспорта, в принципе, может быть эффективным, но оптимальное решение должно быть комплексным — в частности, в него могут входить такие меры, как интервенционный фонд.

Торговля на бирже тоже может стать полезным инструментом — индикативная цена на продукцию позволит властям делать прогнозы по стоимости на ближайшую перспективу, добавил Александр Корбут.

Нам срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был значимый оборот, чтобы был свой индикатор, — заявил и Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным.

В целом демпфер может быть эффективным механизмом при его разумном применении — главное, чтобы он не стал фактически запретительным инструментом, уверена советник президента ЦСР Елена Разумова. В теории его задача — не создавать возможность для ажиотажной распродажи товара, если вдруг конъюнктура стала очень благоприятной.

Демпферная зона
Сотрудница около ленточного конвейера с зерном на элеваторе

Сотрудница около ленточного конвейера с зерном на элеваторе

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Похожий механизм используют в нефтяном секторе, однако зерновой рынок имеет ряд важных отличий. В частности, возможность долго хранить зерно, относительно быстро создавать для этого мощности, варьировать уровень «добычи» — как посевными площадями, так и видами выращиваемых культур, пояснила эксперт. Поэтому такой механизм вполне может «обезопасить» внутренних потребителей от краткосрочных шоков.

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Но на длинной дистанции рынок может подстроиться и обойти этот инструмент, выбрав «недемпфируемые» и более маржинальные культуры, а за счет возможностей хранения варьировать торговую политику для максимизации прибыли, уточнила Елена Разумова. Причем так могут поступать не только экспортеры зерна, но и производители, работающие в основном на внутренний рынок, резюмировала эксперт.

Установленная на февраль экспортная пошлина обернется тем, что аграрии потеряют примерно 211 млрд рублей, оценил директор компании «СовЭкон» (консалтинг в АПК) Андрей Сизов. То есть чуть меньше, чем выделено на растениеводство в бюджете на 2021 год — 260 млрд рублей. Демпфирующая пошлина в 70% от разницы в ценах может обернуться и более существенными потерями — вплоть до 360 млрд рублей, что угрожает сокращению производства в 2022 году.

Рестарт занятости

На встрече Владимира Путина с Максимом Решетниковым были затронуты и результаты работы министерства в 2020 году. Министр напомнил, что экономика России пострадала от пандемии существенно меньше, чем оценивалось еще в середине года. РФ завершила 2020-й лучше, чем другие развитые страны: например, некоторые из них потеряли по 9% ВВП, а Германия — 5%. Все последние уточнения Росстата идут только в плюс, заявил Максим Решетников.

— То есть у нас, по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах, — резюмировал Владимир Путин.

Демпферная зона
Рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым

Рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым

Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru
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Говоря о причинах такой динамики, Максим Решетников отметил, что большой вклад внесли антикризисные меры правительства, в частности одновременное смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики. Министр особо выделил снижение ключевой ставки, а также льготные кредитные программы для бизнеса и субсидированную ипотеку.

Впрочем, несмотря на предпринятые усилия, реальные доходы населения пока остаются в отрицательной зоне, констатировал глава Минэка. По его мнению, это произошло из-за снижения предпринимательских доходов, заработков по депозитам и неформальной занятости. А вот другой важнейший социальный показатель — уровень безработицы показывает позитивную динамику: он снизился с 6,4% до 5,9%. Поддержать занятость в дальнейшем должны новые субсидии на зарплаты, заявил министр.

— Используя опыт пандемии, мы сейчас готовим вместе с Минтрудом предложения по расширению этой программы, потому что нам понадобится резерв на 150–200 тыс. рабочих мест, — сообщил он.

Как ранее писали «Известия», правительство также готовит перезапуск льготной программы кредитования с последующим списанием, аналогичной действовавшей ранее ФОТ 2:0.

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