Рациональное зерно: как в РФ продолжают бороться с подорожанием продуктов

Рынок нуждается в рациональном регулировании, заявили «Известиям» в Российском зерновом союзе по итогам совещания, которое 21 января провел Владимир Путин . Президент во время заседания, посвященного экономическим вопросам, напомнил, что отдельные группы товаров подорожали на 6,7%. Минсельхоз уже рекомендовал региональным властям провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель . А крупнейшие ритейлеры выступили против расширения списка товаров, стоимость которых может регулировать государство . По их мнению, это в конечном итоге ведет к дефициту продукции и увеличению издержек для производителей.

Нерешенные проблемы

Коронавирусная инфекция оказала в прошлом году негативный эффект на всю мировую экономику. Несмотря на то что многие страны уже начали прививать своих граждан, в начале 2021-го ситуация по-прежнему остается сложной. Это касается и России. Хотя, как отметил Владимир Путин, глубина спада в стране в 2020-м оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках .

Более того, в конце прошлого года ряд макропоказателей вернулся к значениям, которые были до начала эпидемии, отметил он. В частности, объем грузов на железной дороге и потребление электроэнергии. Однако сейчас важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития, добавил президент . Это касается не только экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях, пояснил глава РФ.

В России по-прежнему фиксируется высокая безработица, несмотря на то, что в последние месяцы наметилась тенденция на ее снижение. После максимальных значений в августе прошлого года в ноябре показатель снизился до 6,1%, подчеркнул глава РФ. Однако это всё равно примерно на 1,5 п.п. выше, чем в 2019-м, посетовал он.

Рациональное зерно1 Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, 21 января 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Проблемы наблюдаются и в сфере жилищного строительства. В прошлом году власти запустили программу льготной ипотеки, которая поддержала строительную отрасль в самые трудные времена. Тем не менее в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость и не хватает доступных вариантов квартир, отметил президент.

Кроме того, по итогам года ускорилась инфляция: она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%, сообщил глава РФ. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7% , добавил он.

— Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января , — заявил президент.

Уходят вверх

Вопрос о росте цен на зерно и макароны, которые с 11 по 17 января подорожали на 8%, подняли вчера в Минсельхозе. Ведомство допустило, что если стоимость продукции будет и дальше повышаться, то власти начнут ее регулировать. В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что рекомендовали региональным властям провести переговоры с производителями о сдерживании цен на продукцию: макаронные изделия, яйца и картофель . Это делают для того, чтобы не допустить необоснованного скачкообразного повышения цен на них.

Крупнейшие ритейлеры выступили против расширения списка товаров, на которые государство будет регулировать цены, сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Свою позицию ассоциация уже обозначила Минсельхозу и Минпромторгу.

Рациональное зерно2 Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Мы видим существенные риски в том, что предельные цены могут распространить на новые товары. Государственное регулирование цен в конечном итоге ведет к дефициту товаров и увеличению издержек для производителей , — сказал Сергей Беляков. — Ситуация с подсолнечным маслом и сахаром требует от всех участников процесса постоянного и пристального внимания, чтобы исключить любые сбои в рамках подписанного соглашения.

В конце 2020 года в РФ ограничили цены на отечественное подсолнечное масло и сахар. Производители, сети, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение о фиксации стоимости продукции до апреля 2021 года. Сергей Беляков уточнил, что сейчас все стороны в постоянном режиме следят за объемами поставок, их адресатами. Это делают для того, чтобы продукцию по фиксированным ценам не поставляли посредникам-спекулянтам, которые позже смогут продать ее по более высокой стоимости.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напомнил «Известиям», что урожай пшеницы в Северном полушарии в этом году был низким за счет слабых показателей Украины и в целом ЕС. Лишь Россия показала хороший результат , поэтому ограниченное предложение на мировом рынке осенью подтолкнуло цены вверх. Хотя к декабрю этот процесс стабилизировался, а стоимость пшеницы, других видов зерна прекратила расти.

Рациональное зерно3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Как раз в этот момент Россия заявила о том, что будет вводить квоту и экспортную пошлину для поставок своей продукции на зарубежный рынок. Сначала на эти новости отреагировало мировое сообщество — цены выросли, затем аналогично отреагировал российский рынок, — отметил эксперт. — Даже если мы сейчас снимем такое регулирование, потребуется время, чтобы ситуация стала вновь стабильной.