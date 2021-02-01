Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи

За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности. «Известия» ознакомились с ними. В Минпромторге сказали, что розница также фиксирует рост цен на овощи, обусловленный сезонным фактором. Уже к февралю-марту продукты должны подешеветь, поэтому министерство не планирует вводить новые ограничительные меры.

Зона риска

На 27 января по сравнению с 1 января в России максимально выросли цены у производителей огурцов — 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные из системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия». Источник в министерстве подтвердил их актуальность.

Ростом вышли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 шт. первой категории стоили 54,2 рубля ( – 7%), второй — 48,9 рублей ( – 4,6%).

— В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года.

С марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут снижаться, добавили в ведомстве.

Темпы роста цен на макаронные изделия в январе замедлились, отметили в Минсельхозе. С 1 по 17 января их стоимость выросла на 8%. Ситуация станет более стабильной после того, как начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых (с 15 февраля), уверены в ведомстве. Кроме того, в феврале мукомольная промышленность получит господдержку: часть затрат переработчикам возместят. Это также будет влиять на снижение цен.

Ростом вышли Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Розница пока не видит такого повышения цен на макароны, и вряд ли этого стоит ожидать, сказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он считает, что стоимость товара от производителей может расти из-за того, что с нового года все внешние платежи, которые влияют на производство, увеличились. Речь о коммунальных, транспортных расходах и других затратах. Более того, заводы работают с той мукой, которую они закупили в прошлом году. Ее стоимость была выше текущей, только в этом году правительство начало принимать меры по снижению цен, добавил он.

Без новых ограничений

В целом с 1 по 25 января ценовая ситуация в стране была стабильной, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По данным ФНС, в розничных магазинах, которые присоединились к соглашению о стабилизации стоимости товаров, сахар-песок в среднем стоил 44,2 рубля, а подсолнечное масло — 99,1 рубля , сообщил он. Документ предполагал фиксацию потребительских цен на уровне 46 рублей и 110 рублей соответственно.

При этом розница также фиксирует сезонный рост цен на овощи: с 25 января по 1 февраля стоимость томатов увеличилась на 19,4%, моркови — на 7,7%, картофеля — на 6,8%, огурцов — на 6,6%. Остальные товары этой группы дорожали не так динамично: лук — на 5,2%, яблоки — на 2,9%, капуста белокочанная — на 2,3%. Огурцы и томаты традиционно растут в цене до февраля-марта, остальные овощи — до мая-июня, отметил Виктор Евтухов. Затем их стоимость снижается.

Ростом вышли Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют , — сказал Виктор Евтухов. — Проблем с поставками нет. Минпромторг на постоянной основе взаимодействует с торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями, а также передает информацию в Минсельхоз для оценки обоснованности цен производителей.

Ситуация с ценами в крупной рознице в целом стабильна, никаких отклонений в цене на продукты на уровне 5–10% нет, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Стоимость повышалась с начала года, но более скромными темпами, уточнил он.

Торговые сети оперативно сообщают в Минпромторг о предложениях поставщиков с максимально резкими скачками цен, если такие ситуации возникают, отметил источник в министерстве. Эту информацию анализируют с точки зрения обоснованности повышения, затем направляют в Минсельхоз, сказал собеседник издания. Контролем также занимается ФАС, добавил он. Ведомства ведут мониторинг с весны 2020 года, когда на фоне развития коронавируса спрос на некоторые товары резко подскочил.

В пресс-службе Минсельхоза добавили, что взаимодействуют с ключевыми производителями сельскохозяйственной продукции. Стороны обсуждают меры регулирования рынка агропромышленной продукции, совершенствование механизмов господдержки, а также динамику цен на продовольствие. В министерстве подчеркнули, что ведут эту работу для понимания объемов производства и ценовой ситуации, чтобы не допустить необоснованного роста цен на базовые продукты питания.

Ростом вышли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому правительство сможет вводить предельные цены на социально значимые товары. Это в том числе хлеб, мясо, масло, молоко. Из овощей в перечне есть картофель, капуста белокочанная, репчатый лук, морковь и яблоки. Кабмин вправе зафиксировать ценник на 90 дней, если стоимость продукта в магазинах выросла на 10% и более в течение 60 дней на территории отдельного региона страны, следует из документа. Влияние сезонного фактора чиновники не учитывают.