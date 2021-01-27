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Парадокс выбора: Московская биржа спросила ФАС о торгах сахаром по рыночным ценам

На площадке производители продают его дороже зафиксированной оптовой стоимости в 36 рублей за 1 кг
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Парадокс выбора: Московская биржа спросила ФАС о торгах сахаром по рыночным ценам
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2021-01-26 18:11:04
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Биржевая торговля сахаром столкнулась с противоречиями. Московская биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разъяснить, как ей осуществлять торги сахаром по рыночным ценам в то время, как производители этой продукции обязались отпускать ее по фиксированному тарифу в 36 рублей за 1 кг. В ФАС отметили, что поддерживают биржевую торговлю, но подчеркнули: в конце 2020 года производители заключили соглашения о стабилизации цен и должны обеспечить сахаром розницу. Цель торгов на бирже — определение рыночной цены на товар. Но сейчас этот механизм теряет актуальность, ведь стоимость зафиксировали, недоумевают эксперты.

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Проблема с биржей

О том, что Московская биржа столкнулась с затруднением по поводу цены на сахар, «Известиям» рассказал источник на рынке. С одной стороны, с начала года производители зафиксировали отпускную цену на уровне 36 рублей за 1 кг. С другой стороны, Национальная товарная биржа (входит в Московскую) торгует сахаром по свободной цене: она устанавливается рынком и обусловлена лишь спросом и предложением. Средневзвешенная цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля, уточнили «Известиям» на бирже. Поэтому организация обратилась в ФАС с просьбой уточнить: следует ли снять это противоречие и как это возможно сделать. Получается, что часть заводов могут одновременно продавать сахар по фиксированной цене и по рыночной.

Парадокс выбора
московская биржа
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Национальная товарная биржа запустила торги сахаром в конце сентября 2020 года, сказано на сайте организации. Их ежедневно проводят с 11.00 до 14.00 мск. Этот проект реализуют при поддержке биржевого комитета ФАС, Союзроссахара, а также представителей отраслевого сообщества. Продукцию реализуют заводы или холдинговые компании, а покупателями могут быть любые компании, кроме индивидуальных предпринимателей.

В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили письмо от биржи. Официальный ответ служба еще не направила, уточнили там. В ФАС сказали, что выступают за развитие биржевой торговли.

Этот инструмент ценообразования повышает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению, — отметили в службе.

Сейчас по поручению правительства ведомства предпринимают меры по снижению и пресечению необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания, напомнили в ФАС. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар-песок. Стороны договорились: изготовители будут отпускать товар по 36 рублей за 1 кг, а розничные магазины продавать за 46 рублей за 1 кг.

Парадокс выбора
сахар продажа
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В ФАС отметили, что соглашение направлено на то, чтобы сахар поставлялся в магазины и постоянно был в наличии. Таким образом, «задача производителей — обеспечить этот объем на полках магазинов», подчеркнули в антимонопольной службе. Там «Известиям» не пояснили, как снять существующее противоречие с рыночными и фиксированными ценами на сахар в стране.

Ненужные механизмы

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В пресс-службе Московской биржи «Известиям» сказали, что торги ведутся в основном на условиях отгрузки со складов производителей сахара партиями не менее 20 т. На сегодня уже 10 участников подключились к торгам.

— Биржевые торги являются оптимальным способом определения рыночной цены на товар и позволяют участникам расширить свою клиентскую базу, — уточнили в пресс-службе биржи, отказавшись от дальнейших пояснений.

Непонятно, зачем знать рыночную цену на сахар, если стороны уже договорились ее зафиксировать и работают в таких условиях, заметил глава Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В такой ситуации весь смысл биржевой торговли пропадает, а механизмы рынка уже не должны действовать — в них просто нет необходимости, указал эксперт.

Если в России существует торговля сахаром по рыночным ценам, то реализация этой же продукции по фиксированным значениям — явное противоречие, согласен исполнительный директор «Совэкон» (занимается консалтингом в арго-промышленном комплексе) Андрей Сизов. По его мнению, подписанное в конце 2020 года соглашение невыгодно сахарным заводам.

Парадокс выбора
Мешки с готовым сахаром-песком на складе ПАО "Добринский сахарный завод
Фото: РИА Новости/Роман Демьяненко
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Пока сложно сказать, насколько противоречива ситуация, в которой цены на сахар зафиксированы, но, с другой стороны, биржевая торговля товаром идет по свободной рыночной стоимости, сказал «Известиям» источник на рынке. При себестоимости сахара в 42 рубля за 1 кг, компании продают его по фиксированной и меньшей цене, указал он. Это непростые и в целом тяжелые для заводов условия, которые они не могут не выполнять, подчеркнул собеседник «Известий». При этом сейчас у них есть только один шанс восполнить выпадающую доходность — продавать сахар не торговым сетям, указал он. В таком контексте биржевая торговля может быть уместна, считает источник.

В «Союзроссахаре» воздержались от комментариев.

Ранее кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара для них, писали «Известия». Компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. В январе изготовители сладостей смогли приобрести сахар лишь за 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Он предупредил: зефир, пастила и торты могут подорожать.

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