Продается несладко: кондитеры пожаловались на высокую цену сахара

Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара для них. Компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Этот уровень был определен соглашением о стабилизации цен в декабре 2020 года. Но в январе изготовители сладостей смогли приобрести сахар лишь за 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Он предупредил: зефир, пастила и торты могут подорожать. Производители сахара подчеркивают, что фиксированная цена установлена не для всех, в фокусе — розница, продажи в интересах потребителей.

Новый год — новые проблемы

В начале года кондитерская промышленность столкнулась с тем, что цена на сахар зафиксирована не для всех. Промышленные потребители не могут купить его за 36 рублей за 1 кг, то есть определенной ранее фиксированной цене отгрузки, рассказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. По его словам, для кондитеров стоимость сахара при закупке составляет 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о стабилизации цен на эту продукцию. Согласно документу, сахарные заводы согласились до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям — за 46 рублей за 1 кг.

При этом сахара по 36 рублей за 1 кг для промышленных потребителей сегодня попросту нет, сказал Вячеслав Лашманкин. Хотя финального решения о том, что фиксированные цены относятся лишь к оптовой и розничной торговле, пока не принято, уточнил он. Поэтому ассоциация не обращалась с этой проблемой в Минсельхоз, а следит за тем, как будут развиваться события.

— Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости? — сказал он.

Продаётся несладко Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Эксперт подчеркнул, что в январе 2021-го стоимость сахара выросла на 70% к аналогичному периоду прошлого года. Вячеслав Лашманкин уверен, что подорожание ключевого ингредиента скажется на себестоимости кондитерской продукции. Он уточнил, что доля сахара в кондитерских изделиях варьируется от 14 до 40%, а иногда и более. Получается, что только по этой причине цены на сладости могут вырасти от 6 до 30%, указал Вячеслав Лашманкин. В первую очередь это касается карамели, зефира, пастилы, мармелада, кексов, тортов и пирожных.

Эксперт подчеркнул, что вопрос изменения цены на продукцию зависит от экономических возможностей каждого конкретного предприятия. Но покупательская способность населения снижена, поэтому компании ограничены в решениях. Представитель АСКОНД напомнил, что для кондитерской промышленности сахар является одним из основных видов сырья. В целом производители потребляют около 1,5 млн т сахара — это почти треть от общего объема, изготовленного в России в 2020/21 сельскохозяйственном году.

Фокус на потребителе

В 2020 году производители сахара столкнулись с засухой, поэтому его себестоимость относительно предыдущих лет выросла, напомнил «Известиям» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В итоге в октябре–ноябре прошлого года цена на продукт выросла. В декабре по поручению президента и правительства изготовители снизили стоимость и зафиксировали ее на уровне 36 рублей за 1 кг. Эксперт подчеркнул, что речь о социально значимой продукции, которая должна быть доступна потребителям.

Продаётся несладко Производство сахара Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Соглашение о стабилизации цен, которое было подписано в конце года, в первую очередь касается розничной торговли. Плюс к этому мы продаем сахар по фиксированной цене оптовым покупателям. Но только в том случае, если они предоставляют документы, подтверждающие их работу с розницей, — сказал Андрей Бодин. — Хотя у нас есть производители, которые отгружают сахар по фиксированной цене и промышленным потребителям. Но в фокусе — розница. В любом случае текущие цены на сахар остаются доступными для индустриальных потребителей.

Эксперт подчеркнул, что доля сахара, например, в карамели, ирисе, зефире, пастиле составляет 0,6%. В конфетах, тортах она может быть выше — 13,5%. К примеру, в 1 кг конфет, которые стоят 1,5 тыс. рублей, на сахар придется 27 рублей.

Другие промышленные потребители сахара, которые обычно совершают существенные закупки этой продукции, пока не столкнулись с проблемами. Гендиректор Союза мороженщиков Геннадий Яшин сказал «Известиям», что крупные компании закупили сахар еще в позапрошлом году. У хладокомбинатов есть «сухие» склады, где хранится подобная продукция. Представитель Российской гильдии пекарей и кондитеров также сказал «Известиям», что пока крупные компании не сообщали о сложностях.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сказал «Известиям», что соглашение о стабилизации цен предписывает производителям сахара делать отгрузки по фиксированной цене. В этом случае не должно быть важно, кто конкретно покупает его — оптовый закупщик в интересах розничной торговли или производитель тортов.

В пресс-службе Минпромторга вопросы «Известий» перенаправили в Минсельхоз. Там сказали, что сейчас производители сахара реализуют его по стоимости, которая установлена соглашением о стабилизации цен. Предприятия отгружают сахар в объемах, полностью обеспечивающих потребности рынка. Предпосылки для роста цен на данную категорию продукции отсутствуют, уверены в ведомстве.