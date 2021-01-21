Ценовой акцент: сети предупредили о риске дефицита продуктов

Розничная торговля выступила против расширения списка товаров, цены на которые будет регулировать государство. Такую возможность в отношении зерна и макарон рассматривает Минсельхоз. Ограничение стоимости товаров в конечном итоге может привести к дефициту продукции на рынке, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Организация предлагает использовать другие механизмы стабилизации, сказал «Известиям» председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.

Главные риски

О том, что крупнейшие ритейлеры выступают против расширения списка товаров, на которые государство будет регулировать цены, «Известиям» рассказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Свою позицию ассоциация уже обозначила Минсельхозу и Минпромторгу. Сегодня стало известно, что Минсельхоз рассматривает введение предельных допустимых цен для производителей зерна и макарон. По данным министерства, с 11 по 17 января стоимость продукции выросла на 8%, отметили участники прошедшего в ведомстве совещания. Также министерство обеспокоено увеличением стоимости картофеля и яиц.

— Мы видим существенные риски в том, что предельные цены могут распространить на новые товары. Государственное регулирование цен в конечном итоге ведет к дефициту товаров и увеличению издержек для производителей, — сказал Сергей Беляков. — Ситуация с подсолнечным маслом и сахаром требует от всех участников процесса постоянного и пристального внимания, чтобы исключить любые сбои в рамках подписанного соглашения.

Ценовой акцент_1 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В конце 2020 года в России ограничили цены на отечественное подсолнечное масло и сахар. Производители, торговые сети, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение о том, что стороны зафиксируют стоимость продукции до апреля 2021 года.

Сергей Беляков уточнил, что сейчас все участники в постоянном режиме следят за объемами поставок, их адресатами. Это делают для того, чтобы продукцию по фиксированным ценам не поставляли посредникам, а направляли именно в розничную или оптовую торговлю. Таким образом спекулянтам не дают создать запасы продукции, которую они позже смогут продать по более высокой стоимости, когда цены «отпустят».

Расширение практики регулирования цен создает риски, с которыми сети, производители, переработчики и поставщики могут не справиться, сказал Сергей Беляков. Он уверен, что сложившуюся ситуацию со стоимостью товаров можно решить другими способами. Сергей Беляков привел в пример шаги, которые уже начал делать Минсельхоз: ведомство рекомендовало регионам провести переговоры с производителями о стабилизации цен на рынке.

Более точечная и пристальная работа с поставщиками может дать больший эффект, чем регулирование цен на федеральном уровне, уверен он. Таким способом можно исключить возможность необоснованного повышения цен, которое не связано с объективными факторами и, как правило, не приводит к существенному подорожанию продукции. Главным инструментом сдерживания роста цен должно стать снижение или хотя бы не увеличение издержек бизнеса, которые растут, добавил Сергей Беляков.

Вовремя остановиться

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что вопросы ценообразования на базовые продукты питания рассматривали на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе (АПК) 20 января. По итогам встречи ведомство рекомендовало представителям субъектов провести переговоры с производителями о сдерживании цен на продукцию. Речь о макаронных изделиях, яйцах и картофеле. Это делают, чтобы не допустить необоснованного скачкообразного повышения цен на них. Сейчас ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает меры, принятые правительством, как достаточные для стабилизации цен, отметили в Минсельхозе.

Главная опасность госрегулирования состоит в том, что крупные сети будут сдерживать цены на одни товары, но плавно повышать на другие, сказал «Известиям» директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Ценовой акцент_2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Компании будут компенсировать свои издержки. Это даст возможность государству вводить регулирование цен уже на новые товары, стоимость которых растет, то есть список постоянно будут расширять. Сначала было два регулируемых товара, теперь мы видим, как рассматривают дополнительные. — сказал он. — В итоге сфера госрегулирования становится все больше. А когда она станет совсем огромной, наступит дефицит товаров.

Эксперт подчеркнул, что это характерно для плановой экономики. В итоге в России может появится теневой рынок, на котором цены на продукты уже не будут регулировать, заключил Игорь Николаев.

«Известия» направили запрос в правительство и Минпромторг.