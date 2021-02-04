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Механизм регулирования экспорта зерна заработает в РФ с 1 апреля

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Постановление правительства России о биржевой регистрации с 1 апреля экспортных контрактов на зерно подписано. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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«Только что председатель правительства подписал постановление, связанное с расчетом базовой цены. Вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже с 1 апреля. На основе этой информации биржа будет публиковать цены контрактов, и на основе цен контрактов Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины», — пояснил министр на брифинге.

Он также сообщил, что при мировой цене до $200 за т пошлина на экспорт пшеницы из РФ взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за т пшеницы, будет взиматься пошлина в размере 70% от превышения этой базовой цены.

«Механизм плавающей экспортной пошлины, то, что сейчас предлагается, дает определенность рынку. Он будет работать в течение долгосрочного периода. Он предполагает, что размер пошлины будет определяться в зависимости от цены экспорта, которая будет складываться», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, механизм регулирования экспорта зерна будет действовать на ячмень и кукурузу. Для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за т. Пошлина, рассчитанная с помощью нового механизма, начнет действовать со 2 июня.

Решетников отметил, что всего для введения постоянно действующего механизма регулирования экспорта зерна будет принято три постановления, одно их которых было подписано сегодня.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

Тогда же сообщалось, что Минэкономразвития следит за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых, а в случае необходимости готово и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта.

Ранее в декабре 2020 года Решетников заявил, что ослабление рубля, рост мировых цен на продовольствие и снижение урожая ряда культур стали ключевыми причинами увеличения стоимости на определенные продукты в последнем квартале 2020 года.

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