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Правительство удвоило экспортную пошлину пшеницы с 1 марта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за т с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за т, следует из сообщения правительства РФ 26 января.

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«Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке», — отмечается в принятом постановлении.

С 15 февраля по 28 февраля стоимость 1 т пшеницы будет облагаться пошлиной в €25, пошлины на ячмень и кукурузу с 15 февраля по 14 марта будут равны €0.

С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно).

Речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за 1 т, уточняется в документе.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Ранее, в декабре, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ослабление рубля, рост мировых цен на продовольствие и снижение урожая ряда культур стали ключевыми причинами увеличения стоимости на определенные продукты в последнем квартале 2020 года.

Он отметил, что для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, а правительством введены экспортные пошлины на ряд продовольственных товаров.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания.

Подписанное главой кабмина постановление стало реализацией одной из мер по снижению цен на продовольствие по поручению президента. Правительство уже пересмотрело пошлины на ряд сельхозтоваров, направило средства на поддержку мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

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