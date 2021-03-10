В Минсельхозе сообщили о рекордных показателях экспорта продовольствия

Россия в 2020 году стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Впервые показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в стране превысили показатели импорта, сообщила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут.

«У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», ― сказала Лут в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, за прошедший год Россия поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. РФ поставила в другие страны 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд. Продукцию российского производства покупали в 150 странах. Лидерами стали Китай, Турция и Казахстан.

7 марта сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, оборот товаров между государствами в январе-феврале был осуществлен на сумму $68,62 млрд.

Правительство России 8 февраля утвердило формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.