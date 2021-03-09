Российский экспорт продовольствия в 2020 году стал рекордным

Россия поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж за прошедший год, сообщили РБК во вторник, 9 марта, в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза.

Как уточняется, экспорт сельхозпродукции в России впервые в новейшей истории превысил импорт.

Согласно подсчетам центра, РФ поставила в другие страны 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд. Продукцию российского производства покупали в 150 странах. Лидерами стали Китай, Турция и Казахстан.

Однако, по мнению экспертов, повторить рекорд в 2021 году не получится, так как в текущем году правительство ввело постоянный механизм регулирования экспорта зерна.

7 марта сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2021 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, оборот товаров между государствами в январе-феврале был осуществлен на сумму $68,62 млрд.

Правительство России 8 февраля утвердило формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года. Для расчета пошлины будут применяться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Кроме того, 4 февраля глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявлял, что с 1 апреля водится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже.