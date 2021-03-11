Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В Кремле заявили о проседании мировой экономики из-за пандемии
Общество
Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от «подрывов изнутри»
Интернет
Twitter не ответил на требование РКН удалить запрещенные материалы
Общество
Захвативший офис микрозаймов в Северодвинске мужчина задержан
Мир
Главы МИД России, Катара и Турции провели переговоры в Дохе
Мир
Песков оценил вероятность второго разговора Путина с Байденом
Экономика
В России предложили выделить средства из бюджета на маркировку молока
Происшествия
Более 140 учеников школы Барнаула обратились к медикам с симптомами отравления
Авто
В России начались продажи нового Renault Duster

В России начались продажи нового Renault Duster

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во всех официальных дилерских центрах Renault в России 11 марта начинаются продажи нового Renault Duster. Клиенты могут выбрать один из четырех уровней оснащения — Access, Life, Drive и топовой Style, — а также лимитированную серию Edition One. Стартовая цена составляет 945 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

Золотая пыль: на что способен обновленный французский бестселлер
Новый Renault Duster вывели на российские дороги

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

Новый Renault Duster стал крупнее. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

В салоне появились новые эргономичные сиденья, трехспицевый мультируль с регулировкой по высоте и вылету, дополнительные ниши для хранения мелочей, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, новый блок климатической системы, пять USB-разъемов.

Автомобиль получил новый 1,33-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащают купе-кроссовер Arkana и обновленный Kaptur. Кроме того, кроссовер предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 114 и 117 л.с., а также 143-сильным агрегатом объемом 2.0 л. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Коробки предусмотрены механические и вариатор. Привод — передний и полный.

16 февраля сообщалось, что Renault представила в России новую версию купе-кроссовера Arkana, которая получила название Pulse. Стоимость модели начинается от 1 648 000 рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021