В России начались продажи нового Renault Duster

Во всех официальных дилерских центрах Renault в России 11 марта начинаются продажи нового Renault Duster. Клиенты могут выбрать один из четырех уровней оснащения — Access, Life, Drive и топовой Style, — а также лимитированную серию Edition One. Стартовая цена составляет 945 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

Новый Renault Duster стал крупнее. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

В салоне появились новые эргономичные сиденья, трехспицевый мультируль с регулировкой по высоте и вылету, дополнительные ниши для хранения мелочей, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, новый блок климатической системы, пять USB-разъемов.

Автомобиль получил новый 1,33-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащают купе-кроссовер Arkana и обновленный Kaptur. Кроме того, кроссовер предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 114 и 117 л.с., а также 143-сильным агрегатом объемом 2.0 л. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Коробки предусмотрены механические и вариатор. Привод — передний и полный.

16 февраля сообщалось, что Renault представила в России новую версию купе-кроссовера Arkana, которая получила название Pulse. Стоимость модели начинается от 1 648 000 рублей.