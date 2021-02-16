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Renault представила в России новую версию модели Arkana

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Французская компания Renault представила в России новую версию купе-кроссовера Arkana, которая получила название Pulse. Стоимость модели начинается от 1 648 000 рублей. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба бренда.

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Автомобиль получил двухцветную окраску кузова с черной крышей и антенной «акулий плавник» Кроме того, машина оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета и черными накладками на боковые зеркала. Интерьер выполнен из новых материалов в черном цвете с красными вставками под карбон.

В версию Pulse входит мультимедийная система с сенсорным экраном и камерой заднего вида, климат-контроль, подогрев лобового стекла с форсунками омывателя и рулевого колеса. В дополнение к этому на Renault Arkana Pulse устанавливается аудиосистема Bose с восемью динамиками, усилителем и сабвуфером и шторки безопасности для переднего и заднего ряда.

8 февраля сообщалось, что Renault в 2025 году выведет на рынок новый бюджетный электромобиль.

Для автомобиля возродят название знаменитой классической модели 4L. Оригинальный Renault 4L производили с 1961 по 1994 год. Модель, которую выпускали почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, считается самым массовым французским автомобилем в истории. Всего было произведено свыше 8 млн машин.

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