Золотая пыль: на что способен обновленный французский бестселлер

Появившись на рынке, Renault Duster занял пустовавшую нишу доступного по цене иностранного кроссовера. Он довольно быстро превзошел в продажах «Ниву», но со временем у «француза» появились более серьезные конкуренты. Что предложит новое поколение популярной французской модели, выясняли «Известия».

Отличия в миллиметрах

Автомобиль получил более рельефный кузов с запоминающимся рисунком задних фонарей, сохранив при этом узнаваемые пропорции.

Габариты почти не изменились. Новый Duster длиннее предшественника на 26 мм (4341 мм), при этом ширина кузова уменьшилась на 18 мм (1804 мм) Высота кроссовера с рейлингами на крыше составляет 1682 мм, что на 57 мм больше, чем у кроссовере предыдущего поколения. Величина колесной базы — 2676 мм плюс 3 мм.

Объем багажника увеличился на 20 л и теперь сможет вместить до 1720 л, если сложить задание сиденья. Клиренс остался прежним — 210 мм, а масса выросла на 50 кг.

Золотая пыль Renault Duster Фото: Renault

Кроссовер порадует и любителей визуальных изысков. Duster доступен в новых цветах — оранжевом Atacama и серо-коричневом Tenakuru. В зависимости от версии автомобиль может оснащаться легкосплавными колесными дисками диаметром 16 или 17 дюймов.

Проверен в российских условиях

В Renault подумали и о совершенствовании безопасности кроссовера: на машину можно установить теперь до 6 подушек безопасности. Как заявил на презентации модели эксперт по потребительским свойствам автомобилей Renault Анатолий Калицев, Duster прошел самую жесткую версия испытаний в России:

«В северной части России, в Финляндии и Швеции мы проводили низкотемпературные тесты. Более 20 прототипов на разных стадиях проекта наматывали свои сотни тысяч километров. Ранее мы проводили внутренние краш-тесты. Теперь впервые провели в Европе и в России. Автомобиль получил 14,55 балла из 16 возможных за фронтальный удар, нам дало это четыре звезды ARCAP», — рассказал Калицев.

Испытания проводились на полигоне «АвтоВАЗа». Заметим, что предыдущее поколение модели могло рассчитывать лишь на три звезды.

С точки зрения комфорта

Интерьер также станет приятным сюрпризом для поклонников модели. Рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету. После перехода на новую платформу Duster получил электроусилитель вместо гидроусилителя. Значит, удары от неровностей не будут приходить на руль.

Золотая пыль Renault Duster Фото: Renault

Водительское сиденье обладает регулируемой поясничной поддержкой. Между передними креслами расположен удобный регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники. Появилась новая мультимедийная система EASY LINK. Кроме того, Duster можно укомплектовать пятью разъемами USB и двумя 12-вольтовыми розетками.

Список систем помощи водителю Duster пополнился ассистентом спуска с горы и камерами кругового обзора.

Двигатели на любой вкус

В моторной гамме можно найти уникальный для сегмента дизельный двигатель 1,5 dCi. Также появился новый бензиновый турбомотор ТСе150 (150 л.с., 250 Нм), как на моделях Ariana и Kaptur.

Модернизированный бензиновый двигатель 1,6 л теперь развивает 117 л.с. Остался в линейке и любимый многими двухлитровый мотор (143 л.с., 192 Нм). Теперь все бензиновые моторы сертифицированы для работы с топливом АИ-92.

Любой из двигателей сочетается с традиционной для модели 6-ступенчатой механической и полноприводной трансмиссией c укороченной первой передачей — для любителей езды по пересеченной местности. А для турбированного TCe150 разработан новый алгоритм отклика на педаль акселератора в режиме 4WD LOCK, позволяющий дозировать тягу на скользких покрытиях.

Кроме того, турбомотор может работать в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, которая получила уникальный режим гидротрансформатора для длительных пробегов по бездорожью с высокими нагрузками.

Золотая пыль Renault Duster Фото: Renault

«Хорошо, что для нас оставили те моторы, которые были популярны в России, 1,6 и дизель. Плохо, что остался только один вариант с автоматической трансмиссией — вариатор с бензиновым турбомотором. С другой стороны, Duster в основном берут с «механикой». Это машина не для понтов, а для реальной жизни», — резюмировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Напомним, что в предыдущем поколении версию 4×4 с механикой приобретали 85% клиентов. А самой популярной комплектацией оказался «Драйв» с двухлитровым мотором. На дизельный вариант модели приходилось 20% продаж.

Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4×4-i сохранила три режима работы: 2WD — 4WD AUTO — 4WD Lock. А все полноприводные версии новинки оснащаются системой динамической стабилизации ESP.

Перспективы в России

Duster второго поколения можно смело назвать абсолютно новым автомобилем. Сожалеть приходится только об одном — модель появилась на дорогах Европы четыре года назад, а у нас — только сейчас.

«Машина для нашего рынка нужная, но непонятно, сколько она у нас проживет. Через несколько лет появится новый абсолютно Duster или вообще следующая модель. Появится в 2024 году принципиально новая «Нива». Но главное — такие машины — надежные и доступные, до миллиона, нужны», — отметил Максим Кадаков.

Цены и комплектации новинки пока что держатся в секрете. Продажи машины должны начаться в следующем году. Сборку наладят на заводе Renault в Москве с внушительным уровнем локализации.

Золотая пыль Renault Duster Фото: Renault

«У нашей продукции всегда была самая высокая локализация среди иностранных брендов в России, у нового Duster уровень соответствует уровню предыдущего поколения. У нас уже есть сертификат Министерства промышленности и торговли на более чем 2 тыс. пунктов локализации», — рассказал генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.