Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
В России произвели более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса
Общество
Путин поручил создать комиссию по научно-техническому развитию
Наука
Россия к середине 2020-х удовлетворит мировой спрос в нейтронных исследованиях
Экономика
Цена платины достигла $1,17 тыс. за унцию впервые с 2016 года
Мир
В Берлине после взрыва бомбы арестовали мужчину
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России

Renault выпустит бюджетный электромобиль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская компания Renault в 2025 году выведет на рынок новый бюджетный электромобиль. Об этом 8 февраля сообщает Autocar.

Внешность обманщика: как изменился популярный французский кроссовер
Тест-драйв обновленного Renault Kaptur

По данным издания, для автомобиля возродят название знаменитой классической модели 4L. Оригинальный Renault 4L производили с 1961 по 1994 год. Модель, которую выпускали почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, считается самым массовым французским автомобилем в истории. Всего было произведено свыше 8 млн машин.

Отмечается, что сначала модель дебютирует в виде концепт-кара в 2023 или в 2024 году, а затем уже будет представлена серийная машина.

5 февраля сообщалось, что новый кроссовер Renault Duster по результатам фронтального краш-теста, проведенного компанией «Renault Россия», получил 14,55 балла из 16 возможных.

Испытание проводилось по внутренней методике группы Renault ODВ65, согласно которой автомобиль на скорости 65 км/ч врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий переднюю часть легкового автомобиля. Зона перекрытия при этом составляет 40%, что позволяет сымитировать наиболее распространенный в реальной жизни удар.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021