Renault выпустит бюджетный электромобиль

Французская компания Renault в 2025 году выведет на рынок новый бюджетный электромобиль. Об этом 8 февраля сообщает Autocar.

По данным издания, для автомобиля возродят название знаменитой классической модели 4L. Оригинальный Renault 4L производили с 1961 по 1994 год. Модель, которую выпускали почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, считается самым массовым французским автомобилем в истории. Всего было произведено свыше 8 млн машин.

Отмечается, что сначала модель дебютирует в виде концепт-кара в 2023 или в 2024 году, а затем уже будет представлена серийная машина.

5 февраля сообщалось, что новый кроссовер Renault Duster по результатам фронтального краш-теста, проведенного компанией «Renault Россия», получил 14,55 балла из 16 возможных.

Испытание проводилось по внутренней методике группы Renault ODВ65, согласно которой автомобиль на скорости 65 км/ч врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий переднюю часть легкового автомобиля. Зона перекрытия при этом составляет 40%, что позволяет сымитировать наиболее распространенный в реальной жизни удар.