Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест

Новый кроссовер Renault Duter по результатам фронтального краш-теста, проведенного компанией Renault Россия, получил 14,55 баллов из 16 возможных. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба французского бренда.

Отмечается, что испытание проводилось по внутренней методике группы Renault ODВ65, согласно которой автомобиль на скорости 65 км\ч врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий переднюю часть легкового автомобиля. Зона перекрытия при этом составляет 40%, что позволяет сымитировать наиболее распространенный в реальной жизни удар.

В результате удара все системы автомобиля сработали штатно, подушка безопасности открылась вовремя, голова водителя попала точно в центр подушки, манекен не дотронулся до твердых частей кузова.

Серийное производство Renault Duster нового поколения началось в конце января 2021 года на Московском заводе. Продажи модели на российском рынке начнутся в I квартале 2021 года.

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

Новый Renault Duster стал крупнее. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

24 ноября сообщалось, что Renault начала продажи в России автомобилей Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway нового модельного года. Обновленные Renault Logan и Sandero в комплектации Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом.