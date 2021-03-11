Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры

Представители поколения Y и Z рассказали о жертвах, на которые они готовы пойти ради карьеры. Результаты исследования, проведенного сервисом Superjob, поступили «Известиям» 11 марта.

К поколению Z авторы опроса отнесли людей 1997–2012 годов рождения, к поколению Y — респондентов, родившихся в период с 1981 по 1996 год.

Представители поколения Z заявили, что в первую очередь ради построения карьеры готовы отказаться от отдыха и развлечений (28% опрошенных), ограничить общение с друзьями (25%), отложить создание собственной семьи или рождение ребенка (24%).

Представители поколения Y, в свою очередь, отметили, что ради достижения карьерных вершин готовы переехать в другой город (29%), ограничить общение с друзьями (28%). Только 12% респондентов этой возрастной категории готовы откладывать создание семьи или рождение детей.

22% представителей поколения Z также сообщили о готовности работать по 12–16 часов при ненормированном графике, среди представителей поколения Y таких оказалось 18%.

В целом поколение Y реже, чем поколение Z. заявляло о готовности идти на жертвы ради карьеры: к рискам и ограничениям оказались не готовы 19% представителей поколения Y и 12% представителей поколения Z.

8 марта компания Ipsos опубликовала результаты опроса, согласно которому большинство россиян (79%) считают, что политики получают необоснованно высокую зарплату. На втором месте расположились банкиры — 61%.

Также неоправданно высокую зарплату, по мнению четверти опрошенных россиян, получают полицейские, еще 14% отметили заработок программистов.