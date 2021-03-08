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Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой

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Компания Ipsos провела опрос россиян с целью выяснить, представители каких профессий, по их мнению, получают неоправданно высокую заработную плату.

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Так, список возглавили политики — о том, что они получают слишком высокий доход, высказались 79% респондентов. На втором расположились банкиры — 61%. Отмечается, что среди опрошенных во всем мире зарплату представителей этих профессий также сочли слишком высокой 74% и 71% соответственно.

Также неоправданно высокую зарплату, по мнению четверти опрошенных россиян, получают полицейские, еще 14% отметили заработок программистов.

Слишком маленькую зарплату в России, по мнению 71% респондентов, получают соцработники, например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями. Также в списке оказались медсестры (70%), представители сферы по присмотру и уходу за детьми, например, няни (69%), а также учителя (63%).

Столько, сколько должны, получают бухгалтеры, считают 62% опрошенных, компьютерные инженеры и программисты (60%), а также работники магазинов или ассистенты (57%).

В опросе участвовали 20,5 тыс. онлайн-пользователей из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек, пишет РБК в понедельник, 8 марта.

5 марта сообщалось, что директор по развитию сети отелей и семейный повар в загородном доме названы самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере гостеприимства и развлечений.

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