Перевоз выплат: россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»

Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»: появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил «Тинькофф», рассказали «Известиям» в кредитной организации. Функционал перевода денег от компаний гражданам через систему быстрых платежей (СБП) уже есть в ВТБ, банке «Дом.РФ», Делобанке, но пока он не используется для начисления зарплат. Кредитные организации видят хорошие перспективы этой услуги. По словам экспертов, СБП — удобный вариант для зачисления разовых выплат, но для перевода полноценных зарплатных проектов пока требуются доработки системы.

Абонентская зарплата

В начале марта три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО — подключились к сервису начисления зарплат водителям по номеру телефона, который запустил «Тинькофф» через систему быстрых платежей. Об этом «Известиям» рассказал директор «Тинькофф Бизнес» Федор Бухаров. По его словам, переводы частным лицам через СБП упростят расчеты с сотрудниками, а также ускорят процесс начисления денег.

Работодателю не придется вбивать платёжные реквизиты получателя: по номеру телефона деньги поступят в тот банк, который сотрудник укажет в качестве основного в СБП, уточнил Федор Бухаров. При этом банк должен реализовать перечисления от компаний физлицам.

Сейчас функционал B2C-переводов (Business-To-Customer) уже запущен в 40 банках, заявили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (выступает клиринговым центром СБП). В том числе — в ВТБ, банке «Дом.РФ», «Тинькофф», Делобанке (группа СКБ Банка) и «Русском Стандарте». В марте 2021-го функция будет реализована в «Райффайзене» и МТС Банке, в течение этого года — в ПСБ и «Открытии». Рассматривает возможность запустить сервисы «Хоум Кредит» и крымский РНКБ, рассказали «Известиям» их представители.

Перевоз выплат1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Системно значимые банки должны реализовать сервис B2C-переводов (помимо перечислений заработной платы) к 1 октября 2021 года, а кредитные организации с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го, следует из нормативных документов ЦБ. В регуляторе заявили «Известиям», что централизованный сервис по переводу зарплат через СБП требует тщательного изучения, в том числе в части претензионной работы в случае изменения номера телефона. При заинтересованности участников рынка проведение пилота возможно в I квартале 2022 года, заявили в Банке России.

— В перспективе помимо таксистов к сервису планируется подключить курьеров, работников различных маркетплейсов, фрилансеров, а также других сотрудников сферы gig economy (свободная и краткосрочная форма занятости), которая переживает период бурного роста. Использовать номер телефона для отправки платежей физлицам смогут также приемщики металлолома — для выплат за сданный металл, автодилеры — при выкупе автомобилей с пробегом, — отметил Федор Бухаров.

Функционал B2C-переводов в Делобанке используется для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, рассказал представитель кредитной организации, не уточнив, начисляются ли уже кому-то гонорары через сервис. Услугу по выплате зарплат через СБП только для своих клиентов-юрлиц и их сотрудников также запустил банк «Русский Стандарт», однако неизвестно, воспользовался ли ею кто-то.

Пилотные проекты по автоматическим выплатам также проводит Райффайзенбанк в разных индустриях, от самозанятых и страховых компаний до авансирования заработной платы, рассказал «Известиям» руководитель направления по развитию электронной коммерции кредитной организации Георгий Коннов. По его словам, в 2021 году должна появиться спецификация для банков по начислению зарплаты с использованием СБП — тогда можно будет говорить о масштабных изменениях на рынке.

Перевоз выплат2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Этот проект перспективен, так как система обеспечит мгновенное зачисление в любой банк с низкой себестоимостью транзакции. Это легко заменит классические платежные поручения для массовых операций между банками. Изменения будут актуальны для всех сотрудников компаний. Пилотные проекты будут в индустриях с большой текучкой кадров. Например, в логистических компаниях и такси, — уверен Георгий Коннов.

Первый шаг

«Известия» направили запрос в Национальный совет такси. В России действует более 10 тыс. таксопарков: для них каждый водитель — ценный сотрудник, поскольку он может легко сменить работодателя, знает сооснователь сервиса для автоматизации взаимодействия таксопарков и водителей Jump Taxi Михаил Кириченко. Он пояснил: поэтому таксопарки всё больше заинтересованы предлагать выгодные и комфортные условия работы своим водителям.

— Переводы через СБП — преимущество для таксопарка. Начислять деньги по номеру телефона удобнее, не нужно привязываться к банку, вспоминать номер карты. Более сотни наших партнёров-таксопарков уже проявили интерес к технологии, — рассказал Михаил Кириченко.

В то же время, пока начисление зарплаты по номеру телефона в качестве единственного идентификатора физлица выглядит небезопасным, считают в ВТБ: мобильный может быть изменен мошенниками или ошибочно заведен в систему. В этом случае сотрудник не получит свою зарплату, а вернуть ошибочно переведенные деньги будет крайне затруднительно, добавили в банке.

Перевоз выплат3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Начисление зарплат по номеру телефона водителям такси — первый шаг к решению проблемы так называемого зарплатного рабства. Она актуальна в России не с точки зрения правовых оснований или технической возможности, а с позиции поведенческой модели как работодателей, так и самих работников, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Он пояснил: в условиях концентрации работодателей в госсекторе, а также монополизации финансовой отрасли госбанками у работников фактически нет выбора.

— Формально ни один работодатель не заставляет сотрудников оформлять карту в каком-то конкретном банке, однако на практике в 99% случаев работник оформляет карту в той кредитной организации, в которой удобно компании, по причинам скорее понятийным, нежели правовым или техническим, — отметил Алексей Гавришев.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, выплаты через СБП, очевидно, удобны для оплаты разовых работ, когда сложные реквизиты заменяются номером телефона.