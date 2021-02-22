Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Несмотря на то что доходы в России падают, довольно большая часть россиян надеется на улучшение своих финансовых перспектив уже в ближайшие шесть месяцев. Это следует из результатов опроса «Оценка текущих ожиданий населения», проведенного ВЦИОМ и «ДОМ.РФ» (есть у «Известий»). Так, в начале пандемии на позитивные изменения в материальном положении рассчитывали только 13% респондентов, в январе 2021 года показатель вырос вдвое — до 26%. Экономисты, впрочем, не торопятся с прогнозами. Все будет зависеть от состояния российской экономики, снятия ограничений в связи с COVID-19 и вакцинации, а также внешних факторов, например расширения санкций против РФ.

Режим ожидания

Опрос проводится на протяжении нескольких лет — с 2017-го по 2021 год. Всего в нем принимает участие не менее 1,6 тыс. граждан из 50 регионов страны.

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года. В начале пандемии их было в два раза меньше.

Ограничения, введенные в регионах из-за распространения коронавируса, привели к закрытию предприятий и снижению доходов населения. В 2020 году они, по данным Росстата, упали на 3,5%. Снижение реальных располагаемых доходов оказалось максимальным с 2016 года: они просели до уровня 2009–2010 годов. Власти не отрицают, что такая ситуация требует дальнейшей скоординированной работы в дополнение к тем мерам поддержки, что уже были введены.

Держат карман шире_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Так или иначе, но результаты опроса 2021 года отражают общую стабилизацию экономической ситуации в стране после пандемии, отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Особенно важным восстановление экономики должно стать для работников сферы услуг, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, добавил он. Их доходы сократились гораздо сильнее, чем в среднем по стране. В крупных городах парикмахеры, официанты, работники фитнес-клубов и торговых центров, представители малого бизнеса де-факто остались без работы, пояснил Михаил Гольдберг результаты исследования. Именно они больше других россиян надеются на улучшения в экономике и скорое завершение пандемии, резюмировал он.

Кризис не вечный

В России 4,3 млн человек не имеют работы. Это предварительные данные Росстата на конец января, что почти на 1 млн человек больше, чем в декабре 2019 года. По всей видимости, часть граждан «перешли» на непостоянную занятость. Количество объявлений на онлайн-площадках увеличилось год к году на 30%, по данным сервиса Profi.ru. Наибольший прирост по регистрации на сайте за 2020 год наблюдался среди представителей креативных и IT-профессий. Количество объявлений о поиске работы среди SMM-специалистов, маркетологов, графических дизайнеров и программистов выросло на 69%. Следом идут репетиторы (12%), бухгалтеры и юристы (10%).

Изменения будут проходить постепенно, по мере снятия ограничений в том или ином регионе, считает экономист Андрей Бархота. Он возлагает надежды на восстановление деловой активности, оживление потребительского сектора и массовую вакцинацию.

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов полагает, что пока перспективы для действительного и заметного роста реальных располагаемых доходов россиян, которые бы позволили улучшить уровень жизни, можно назвать туманными.

Тенденция такова, что последний устойчивый рост доходов россиян приостановился после 2014 года. С этого момента и по 2017-й они сокращались, дальше был небольшой рост, но пандемия серьезно подрезала эти успехи, и в прошлом году снова наблюдалось снижение, напомнил эксперт.

Соответственно, ожидать заметного роста доходов в 2021 году пока не стоит. Учитывая, что экономика будет восстанавливаться в перспективе двух-трех лет, достичь результатов 2019 года можно будет только в 2023–2024 году при сохранении устойчивых трендов развития, полагает собеседник «Известий».

Алим Бишенов добавил, что в качестве дополнительного стимула роста реальных доходов россиян можно назвать усилия правительства по части выплат социальных пособий и государственной помощи пострадавшим от пандемии гражданам. Также свою лепту может внести индексация зарплат госслужащих.

Держат карман шире_2 Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Свою лепту может внести и благоприятный геополитический фон. Например, пока никто не знает детали и параметры новых антироссийских санкций, которые обещают США. «Я бы предположил, что, исходя из сегодняшней повестки, ограничения будут точечные, секторальных санкций не ожидал бы, как несколько лет назад, в том числе против крупных отечественных компаний. Сейчас скорее речь идет о расширении персональных мер, которые вряд ли скажутся на всей экономике России», — предполагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

— Ожидание отскока есть всегда, кризис не вечный, в какое-то время начнутся улучшения. Все ждут завершения пандемии, существенного восстановления экономической ситуации, открытия границ, тем же и объясняются ожидания людей. Это чисто постпандемийные ожидания, — добавил он.

Но доходы населения восстановятся до докризисного уровня, скорее всего, не в 2021 году, а 2022-м, резюмировал эксперт.