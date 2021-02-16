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Соединенные внештатно: РФ вошла в десятку стран по выручке фрилансеров

Оборот рынка достиг $41 млрд, подсчитали в PwC
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Соединенные внештатно: РФ вошла в десятку стран по выручке фрилансеров
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2021-02-15 18:34:12
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Россия вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса — его оборот в 2020 году превысил $41 млрд. Такие оценки привела PwC в своем исследовании внештатной занятости. Численность фрилансеров в прошлом году составила около 14 млн человек, через пять лет объём рынка в денежном выражении превысит $100 млрд, прогнозируют аналитики компании. С их точки зрения, спрос на такой вид занятости будет увеличиваться благодаря снижению доли трудоспособного населения: наём подходящих людей в штат окажется все более сложным. Если этот сегмент станет слишком значимым в РФ, не исключен пересмотр системы его налогообложения, предположили эксперты.

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Расширить горизонты

Оборот глобального рынка фриланса в 2020-м, по оценкам PwC, составил $6,5 трлн. Он будет расти примерно по 16% в год и к 2025-му достигнет почти $14 трлн. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами: ежегодно на 20%. Оборот услуг фрилансеров по итогам 2020-го составил $41 млрд, через пять лет он достигнет $102 млрд.

Причем в прошлом году по выручке внештатных работников РФ вошла в топ-10. Лидеры рынка — США (более $1 трлн), Индия ($680 млрд) и Канада ($130 млрд).

По прогнозу PwC, четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% работников. Бизнесу нужны доступ к широкой экспертизе и снижение издержек на фонд оплаты, а спрос на внештатную занятость будет расти за счет снижения доли трудоспособного населения и повышения привлекательности работы по запросу.

Соединенные внештатно_1
Менеджер по логистике на удаленной работе у себя дома
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В условиях сужения рынка компании будут искать новые способы найти людей под решение проектных задач: нанять в штат подходящих сотрудников будет становиться всё сложнее и сложнее, пояснила менеджер проекта Freelancer Marketplace PwC в России Алла Дынко. Таким образом, будут открываться новые возможности для фрилансеров.

По сообщению пресс-службы Минтруда, доля компаний, где фриланс может заменить постоянного работника, крайне мала в общем объеме рынка. Например, невозможен перевод на фриланс большинства работников сферы услуг и ЖКХ. Также в министерстве обратили внимание на то, что выбор между сотрудником на фрилансе и постоянным актуален лишь для сравнительно небольшой прослойки организаций и он связан скорее с экономическими потребностями и возможностями компаний и граждан, нежели с численностью трудоспособного населения.

Справка «Известий»

Число занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн — это минимум с 2011 года, писали ранее «Известия». Нехватка рабочих мест и одновременный недостаток трудовой силы — в целом фундаментальные проблемы РФ, они связаны со структурными и демографическими факторами. Под занятым экономической деятельностью населением понимаются россияне, которые выполняют работу по найму хотя бы один час в неделю, получая при этом вознаграждение, а также трудятся не по найму для получения прибыли или семейного дохода.

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Новый взгляд

По прогнозам аналитиков PwC, фриланс-платформы или специализированные провайдеры, предоставляющие внештатных работников для корпоративного сектора, к 2025 году увеличат свое присутствие на рынке более чем в два раза по сравнению с 2020-м. Как сообщил «Известиям» партнер и руководитель проекта Freelancer Marketplace PwC в России Михаил Магрилов, рост фриланс-платформ приведет и к увеличению занятости населения, и к росту производительности труда работодателя. Так, например, пенсионер, женщина в декретном отпуске, россиянин, временно живущий за границей, получат возможность трудоустройства на отдельных проектах, где требуется их экспертиза.

В то же время благодаря большей гибкости фриланс даст возможность людям дискретно выполнять те задачи, в которых они особенно хороши. Это позволит им увеличить свой заработок и повысить производительность труда. По словам эксперта по рынку труда ЦМАКП Игоря Полякова, по всей видимости, с усилением роли внештатной занятости, государство предпримет попытки оценить совокупный объем доходов рынка и понять, нужно ли изменить систему налогообложения в этой сфере.

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Мужчина за работой
Фото: Depositphotos
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На сегодня реальное количество фрилансеров в России — около 2,5 млн, не согласился эксперт. Поэтому выход этого сегмента на лидирующие позиции рынка труда пока сомнителен.

По мнению специалистов, опрошенных PwC, спрос на услуги фрилансеров в России будет поддерживаться за счет как частного, так и корпоративного секторов экономики. Компания прогнозирует, что ключевыми направлениями спроса в долгосрочной перспективе будут такие сферы, как дизайн и мультимедиа, IT, контент и переводы, финансы, управление и HR. Большая часть фрилансеров (64%) сейчас зарабатывает до 30 тыс. рублей в месяц. Впрочем, по словам доцента РЭУ Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, несмотря на рост количества фрилансеров и популярности профильных платформ, не стоит ждать соразмерного увеличения зарплат на этом рынке.

Он будет расти еще и за счет будущих выпускников школ и вузов. Для компаний студенты экономически привлекательны — с ними сотрудничают дистанционно или же берут на проектную работу, а выпускники привыкли к удаленной учебе и предпочитают больше внимания уделять балансу работы и личной жизни, причем делают это намного чаще, чем, например, тридцатилетние сотрудники, добавила Людмила Иванова-Швец.

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Женщина на удаленной работе у себя дома
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Прошедший год показал высокую заинтересованность государства в сегменте внештатной занятости, в частности, в его налоговом регулировании, отметила партнер, руководитель налоговой практики GRATA International St. Petersburg Оксана Афанасьева. Был введен и распространен на всю страну налог на профессиональный доход, фактически, появился новый класс граждан — «самозанятые», напомнила эксперт.

Надо отметить, что в целом население выражает желание платить налоги: количество физлиц, которые зарегистрировались как самозанятые, продолжает расти. По итогам 2020 года оно превысило 1,5 млн человек. Самозанятые платят специальный налог на профессиональный доход. Ставка для физлиц составляет 4%, для юрлиц — 6%.

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