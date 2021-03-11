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Сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse

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Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам. Об этом со ссылкой на представителей операторов сообщили «РИА Новости» в четверг, 11 марта.

Так, в ответ на высокий интерес клиентов к приложению бесплатный доступ к Clubhouse предоставил Tele2. Как отметили в пресс-службе, предложением потенциально могут воспользоваться около 5 млн пользователей оператора.

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Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин рассказал, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан, а приложение ждет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android.

«Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей», — добавил эксперт.

Также приложение стало безлимитным для абонентов «Билайна». При этом в МТС сообщили, что на данный момент компания только прорабатывает целесообразность включения Clubhouse в безлимитные опции.

В пресс-службе Yota рассказали, что продолжают наблюдать за интересом российской аудитории к приложению. В период с 4 по 10 марта интерес к нему сократился вдвое по сравнению с данными неделей ранее. В пресс-службе также добавили, что ожидают выхода приложения на Android, однако полностью обнулить трафик не планируют.

15 февраля стало известно, что соцсеть вышла на первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России.

23 февраля телеканал CNBC заявил, что Clubhouse начинает разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. В настоящее время оно доступно на iOS.

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