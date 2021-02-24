Clubhouse начала разработку приложения для Android

Голосовая социальная сеть Clubhouse начинает разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android, сообщает 23 февраля CNBC.

Такой вывод телеканал сделал на основании записи в Twitter разработчицы приложений для Android Мопевы Огундипе.

«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android», — написала она.

15 февраля стало известно, что соцсеть Clubhouse вышла на первое место среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в России, следует из статистики сервиса аналитики App Annie. В компании «Известиям» сообщили, что еще 8 февраля Clubhouse занимал 12-е место по количеству загрузок на iPhone в России среди приложений для социальных сетей.

По оценкам основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, в России у Clubhouse от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей, а всего по миру 3 млн человек.