Соцсеть Clubhouse вышла на первое место среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в России, следует из статистики сервиса аналитики App Annie. В компании «Известиям» сообщили, что еще 8 февраля Clubhouse занимал 12-е место по количеству загрузок на iPhone в России среди приложений для социальных сетей.

По оценкам основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, в России у ClubHouse от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей, а всего по миру — 3 млн человек.

Поскольку соцсеть активно набирает обороты, то 1 млн пользователей в РФ можно ждать уже к концу первой недели марта, прогнозирует аналитик. Сейчас Clubhouse распространился только в узкой группе энтузиастов, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Активных пользователей соцсети, по его подсчетам, в России около 15 тыс. человек, однако их число удваивается каждые две недели. При такой динамике планку в 1 млн человек в России приложение сможет преодолеть уже в мае, а к лету соцсетью будет пользоваться до 2 млн человек, добавил аналитик.

В компании Alpha Exploration Co, которая является разработчиком соцсети, «Известиям» не сказали, когда стоит ждать появления Clubhouse в магазине приложений Google Play.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Перехватить на слове: Clubhouse стал самым скачиваемым бесплатным приложением в РФ