Перехватить на слове: Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в РФ

Социальная сеть Clubhouse вышла на первое место по количеству скачиваний бесплатных приложений в России на платформе iOS. Об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики App Annie, с которыми ознакомились «Известия». Приложение может набрать 1 млн пользователей уже в ближайшие месяцы, считают эксперты. Сейчас популярность соцсети держится на известных людях, которые активно пользуются Clubhouse. Но если сервис не сможет обеспечить модерацию контента и наладить успешную монетизацию, то интерес к соцсети может угаснуть так же быстро, как и возник, добавляют эксперты.

Выбились в лидеры

Соцсеть Clubhouse вышла на первое место среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в России, следует из статистики сервиса аналитики App Annie. В компании «Известиям» сообщили, что еще 8 февраля Clubhouse занимал 12-е место по количеству загрузок на iPhone в России среди приложений для социальных сетей.

Приложение Clubhouse появилось весной 2020 года. В нем можно общаться только голосовыми сообщениями в аудиочатах. Зарегистрироваться на платформе можно при наличии приглашения от пользователя соцсети. Сейчас приложение доступно только для пользователей устройств на iOS — платформы, на которой работают гаджеты Apple.

Перехватить на слове1 Фото: Global Look Press/imago-images/ Arnulf Hettrich

По оценкам основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, в России у Clubhouse от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей, а всего по миру — 3 млн человек. Пока сервис доступен только для владельцев айфонов, но можно ожидать скорого появления соцсети и на Android, где на его долю придется около 70% пользователей, сказал эксперт. Поскольку соцсеть активно набирает обороты, то 1 млн пользователей в России можно ждать уже к концу первой недели марта, спрогнозировал аналитик.

В компании Alpha Exploration Co, которая является разработчиком соцсети, «Известиям» не сказали, когда стоит ждать появления Clubhouse в магазине приложений Google Play.

Не телефонный разговор

Clubhouse быстро привлек на свою площадку популярных людей, которые говорят на интересные темы, отметил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Узнаваемые личности привлекли в сервис и других пользователей, добавил он. К тому же Clubhouse обладает нетипичным для соцсетей эффектом «здесь и сейчас»: нельзя сохранить и переслушать записи разговоров в другое время, отметил Карен Казарян.

Большинство соцсетей и сервисов, не связанных с общением, начинали свое распространение с приглашений, напомнил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Это позволяет без вложений раскрутить площадку на старте и избежать перегрузки инфраструктуры — аудитория растет плавно, добавил он.

Перехватить на слове2 Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Andre M. Chang

Во многом Clubhouse повезло с тем, что сервис попал в фокус внимания звездных спикеров, которые привели с собой сразу несколько миллионов фанатов, отметил эксперт. Пользователи даже продавали право регистрации в соцсети за сотни долларов. Сейчас ажиотаж понемногу спадает, но любопытных по-прежнему много, указал аналитик. Валерий Емельянов не исключил, что другие соцсети начнут выпускать свои аналоги — в виде отдельных приложений либо опций внутри старых.

У популярности Clubhouse две стороны, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. С одной — аудитория становится шире, с другой — теряется элитарность. Конкуренция за максимальную аудиторию — это прямая конкуренция с существующими мессенджерами. Если они будут воспринимать Clubhouse как угрозу, то противопоставят новому проекту похожие сервисы, считает аналитик.

Новое звучание

Вряд ли Clubhouse вытеснит WhatsApp, отметил Леонид Делицын. Маловероятно также, что дети бросят TikTok ради нового сервиса, считает он. Поэтому лучшее, что может сделать соцсеть, — это набрать лояльную аудиторию, подобно тому, как это удалось Telegram, полагает аналитик.

В России Clubhouse будет сложно развиваться без внутреннего хайпа, уверен Руслан Пичугин. В мире площадку уже посетили Илон Маск и Марк Цукерберг. В России такой открытости пока нет, а людей, которые готовы слушать и общаться на английском языке (ведь большая часть пользователей сейчас англоговорящие), не так много. Также в нашей стране не очень приняты голосовые сообщения, поэтому площадка заинтересует только тех, кто любит слушать подкасты вместо музыки, считает эксперт.

По мнению Руслана Пичугина, новая соцсеть — это игрушка на пару вечеров. Единственное, что может поддерживать популярность приложения, — это выступления известных спикеров в различных сферах, уверен он. Но учитывая слабую модерацию сообщества, общение в соцсети может послужить причиной большого числа судебных и социальных претензий, предупредил эксперт.

Перехватить на слове3 Фото: Depositphotos

Поддержание интереса к приложению будет зависеть от присутствия на площадке лидеров мнений, согласен Карен Казарян. Но довольно быстро встанет вопрос, как их удерживать, а также как монетизировать и контролировать аудиторию, предупредил он. Смогут ли создатели за короткий срок решить эти проблемы, пока неизвестно, заключил аналитик.

Сейчас Clubhouse распространился только в узкой группе энтузиастов, отметил Валерий Емельянов. Активных пользователей соцсети, по его подсчетам, в России около 15 тыс. человек, однако их число удваивается каждые две недели. При такой динамике планку в 1 млн пользователей в России приложение сможет преодолеть уже в мае, а к лету соцсетью будет пользоваться до 2 млн человек, добавил аналитик.

Около 80% россиян использует смартфоны на базе операционной системы Android, продолжил Валерий Емельянов. После запуска Clubhouse на самой «народной» платформе аудитория начнет расти более быстрыми темпами, но до тех пор, пока не появится другой сервис с похожим функционалом, считает он.