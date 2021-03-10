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Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо

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Норвежская Федерация лыжных видов спорта отозвала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам по просьбе самого спортсмена. Об этом в среду, 10 марта, заявил Клебо в эфире канала NRK.

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«Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как привередливого лыжника», — отметил Клебо.

По его словам, он не считает, что создал другим спортсменам помехи, однако не намерен продолжать дело с апелляцией и сообщил о своем решении федерации.

Кроме того, спортсмен выразил надежду на «получение славы» его соотечественником Эмилем Иверсеном, который занял первое место, и на встречу с россиянином Александром Большуновым.

«Хочу его поздравить, мы будем соревноваться еще много лет, хорошо, что у нас с ним очень хорошие отношения», — заявил Клебо.

Ранее в среду сообщалось, что сборная Норвегии подала обращение в апелляционную комиссию Международной федерации лыжного спорта (FIS) с целью обжалования решения о дисквалификации Йоханнеса Клебо после инцидента в гонке на чемпионате мира в Германии.

7 марта на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена — Эмиля Иверсена — вперед, таким образом лишившись золота.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.

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